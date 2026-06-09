Банку відмовили в апеляції через заочний статус рішення — Верховний Суд не погодився

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув скаргу банку через помилкове визнання рішення заочним.

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Помилка в назві судового рішення не може позбавити сторону права на апеляційний перегляд. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду, у справі № 482/2554/24. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув скаргу банку через те, що помилково вважав рішення суду першої інстанції заочним.

Обставини справи

Спір виник між клієнткою та банком. Позивачка вимагала розблокувати її рахунки та відновити проведення фінансових операцій, які банк зупинив після встановлення для клієнта неприйнятно високого ризику відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг. Також вона просила стягнути пеню за прострочення виконання зобов’язань у розмірі 3 % від суми 66 527,00 грн, яку безпідставно заблоковані на поточному рахунку.

Банк в односторонньому порядку зупинив операції за картковими рахунками та заблокував їх, посилаючись на частину першу статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у зв’язку з визначенням неприйнятно високого ризику за результатами переоцінки клієнта.

На думку позивачки, блокування відбулося з порушенням передбаченої законом процедури та строків. Неодноразові звернення до банку не дали результату, а банк не надав належного обґрунтування своїх дій, через що вона звернулася до суду.

У грудні 2025 року Новоодеський районний суд Миколаївської області частково задовольнив позов. Суд зобов’язав банк розблокувати рахунки та стягнув понад 202 тис. грн пені.

Банк намагався оскаржити це рішення в апеляційному суді. Однак Миколаївський апеляційний суд повернув апеляційну скаргу. Суд виходив із того, що рішення було заочним, а тому відповідач спочатку мав звернутися до суду першої інстанції із заявою про перегляд заочного рішення і лише після цього міг подавати апеляцію.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з рішенням апеляційного суду.

Як зазначив Верховний Суд, згідно з частиною першою статті 280 ЦПК України заочне рішення може бути ухвалене лише за одночасної наявності визначених умов, зокрема належного повідомлення відповідача, його неявки без поважних причин, неподання відзиву та відсутності заперечень позивача. Відповідно до статті 281 ЦПК України заочний розгляд справи здійснюється за ухвалою суду, а сам розгляд і ухвалення рішення відбуваються за загальними або спрощеними правилами з урахуванням спеціальних вимог цієї процедури. Таке рішення має містити, зокрема, строк і порядок його перегляду.

Водночас у рішенні суду першої інстанції від 29 грудня 2025 року зазначалося, що справа розглянута у відкритому засіданні за участю сторін, які не з’явилися. У резолютивній частині також містилися загальні положення щодо строків і порядку оскарження відповідно до статей 354–355 ЦПК України.

Верховний Суд додав, що за змістом частини п’ятої статті 279 ЦПК України спрощене позовне провадження може здійснюватися без повідомлення сторін на підставі наявних матеріалів, якщо немає відповідних клопотань або ініціативи суду щодо проведення засідання з викликом сторін. При цьому суд першої інстанції не ухвалював рішення про заочний розгляд справи та не постановляв відповідної ухвали.

Верховний Суд зазначив, що за відсутності такої процесуальної ухвали та за умов розгляду справи у спрощеному провадженні без дотримання процедури заочного розгляду підстав вважати рішення заочним не було. Сама по собі вказівка у тексті рішення на його «заочний» характер не змінює його правової природи, якщо фактично процедура заочного розгляду не застосовувалася.

Суд звернув увагу, що ухвалою суду першої інстанції згодом було виправлено описку та зазначено, що рішення не є заочним.

Таким чином Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд помилково кваліфікував рішення як заочне та безпідставно повернув апеляційну скаргу. У підсумку Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу банку, скасував ухвалу Миколаївського апеляційного суду направив справу до апеляційного суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

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