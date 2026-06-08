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Освіта має бути орієнтована на студента – у Раді пояснили підхід до нової моделі фінансування

18:02, 8 червня 2026
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Законопроєктом пропонується враховувати досягнення, життєві обставини та мотивацію вступників.
Освіта має бути орієнтована на студента – у Раді пояснили підхід до нової моделі фінансування
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У Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій наголошують, що заклади вищої освіти та система освіти загалом мають бути насамперед орієнтовані на потреби студента. Про це заявив голова Комітету Сергій Бабак.

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За словами Сергія Бабака, після спілкування з молоддю, аналізу результатів дворічного експериментального проєкту з освітніх грантів, вивчення досвіду освіти дорослих, а також постійного діалогу з представниками сектору безпеки й оборони, військовими та ветеранами він дійшов висновку, що система державної підтримки має бути більш гнучкою і враховувати потреби вступників на різних етапах життя. За його словами, всі вони є нинішніми або майбутніми здобувачами освіти.

Студент у центрі нової моделі фінансування

Сергій Бабак зазначив, що у запропонованому законопроєкті № 10399 в основі нової моделі фінансування освіти перебуває саме вступник. Йдеться про необхідність врахування його академічних досягнень, освітнього вибору, життєвих обставин і бажання навчатися за обраною спеціальністю.

Він також підкреслив, що йдеться про розширення можливостей для молоді навчатися там, де вони самі хочуть, а не лише там, де визначили батьки або де існує єдина доступна опція.

Роль держави у підготовці фахівців

Водночас, за словами голови Комітету, держава має інвестувати у підготовку фахівців, які є критично важливими для безпеки, відновлення та розвитку країни. Він зазначив, що саме держава формує запит на такі спеціальності та відповідає за забезпечення відповідних потреб суспільства.

Розгляд законопроєкту

Сергій Бабак повідомив, що у середу законопроєкт буде винесено на розгляд засідання профільного Комітету Верховної Ради.

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Верховна Рада України законопроект фінанси навчання університет освіта

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