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Диплом не имеет значения – в Украине расширили систему квалификационных центров

16:17, 3 июня 2026
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За три месяца в Украине открыли еще 27 квалификационных центров – более тысячи украинцев получили новые профессиональные квалификации.
Диплом не имеет значения – в Украине расширили систему квалификационных центров
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За последние три месяца в Украине открыто еще 27 квалификационных центров, а 1110 граждан получили новые профессиональные квалификации, подтвердили свои компетенции или получили возможность работать по новой профессии. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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По состоянию на начало лета в стране официально функционирует 229 квалификационных центров. В Комитете отмечают, что спрос на переквалификацию и подтверждение профессиональных навыков продолжает расти.

По данным, на начало июня в Украине выдано 12 369 сертификатов о присвоении профессиональных квалификаций. В квалификационных центрах осуществляется оценка результатов обучения и подтверждение профессиональных компетенций по 608 профессиональным квалификациям.

Также сообщается, что ранее Кировоградская область была единственным регионом без такого инструмента, однако сейчас квалификационный центр уже заработал в Кропивницком.

Отдельно отмечается, что сеть продолжает расширяться и в прифронтовых регионах. Новые центры открывают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В настоящее время воспользоваться услугами квалификационных центров можно во всех регионах Украины.

«Современный рынок труда всё меньше интересуется тем, где именно человек учился, и всё больше — тем, что он умеет делать. Именно поэтому квалификационные центры становятся мостом между реальными навыками человека и их официальным признанием. Для государства это вопрос конкурентоспособности экономики, а для украинцев любого возраста — дополнительные возможности для профессионального развития и самореализации. Столь важные в непростое время», — отметил Бабак.

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