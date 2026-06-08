Перші призначення суддів до місцевих судів можуть відбутися вже на початку 2027 року: голова ВККС

У ВККС повідомили про перебіг конкурсів до судів і кадровий дефіцит у системі, перші призначення можливі вже у 2027 році.

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У судовій системі триває кадровий дефіцит і зберігається значне навантаження на суддів, що впливає на швидкість розгляду справ.

Голова ВККС Андрій Пасічник повідомив про перебіг добору кандидатів на посади суддів місцевих судів. За його словами, наразі триває перевірка близько трьох тисяч практичних завдань, частина з яких уже оцінена, а результати перевірки поступово оприлюднюються. Завершити цей етап планують у червні, після чого наприкінці 2026 року очікується перехід до проведення співбесід із кандидатами.

Він зазначив, що перші призначення до місцевих судів можуть відбутися вже на початку наступного року, якщо графік відбору буде дотримано.

Щодо апеляційних судів, голова Комісії поінформував, що конкурси у судах із найбільшим навантаженням — зокрема в Сумах, Запоріжжі, Миколаєві, Житомирі та Одесі — вже завершені або перебувають на фінальній стадії. Водночас тривають співбесіди з кандидатами до апеляційних судів Києва, Львова, Дніпра та Харкова.

У межах цих процедур Комісія працює над поступовим оновленням кадрового складу апеляційної інстанції: частина кандидатів уже отримала рекомендації, а інші кандидатури перебувають на розгляді Вищої ради правосуддя.

Також зафіксовано, що протягом 2025–2026 років проведено близько 700 співбесід, за результатами яких майже 200 кандидатів отримали рекомендації для призначення на посади.

Паралельно тривають конкурси до Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Наразі перевіряються близько 160 практичних робіт кандидатів. Наступний етап передбачає залучення міжнародних експертів до роботи Експертної ради, яка складається з українських та міжнародних членів на паритетних засадах.

Після погодження процедурних питань із міжнародними партнерами співбесіди планують провести восени, а рекомендації щодо переможців конкурсу — надати до листопада.

Нестача кадрів у судах залишається однією з головних проблем. Ймовірно, 2027 рік може стати періодом, коли ситуація з кадровим забезпеченням почне поступово покращуватися.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України оприлюднило оновлені дані щодо оплати праці працівників органів судової влади за квітень 2026 року. За інформацією відомства, середній рівень заробітної плати в органах судової системи центрального рівня становив 62,05 тис. грн.

Найвищий середній показник серед усіх установ зафіксовано у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України — 113,25 тис. грн. У квітні виплати у ВККС отримували 178 працівників.

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