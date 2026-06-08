Дело о праве собственности на 39 000 неактивных биткоин-кошельков: суд поставил на паузу иск на $235 миллиардов

В США суд приостановил рассмотрение резонансного иска, авторы которого претендуют на десятки тысяч «спящих» Bitcoin-кошельков с 3,8 миллиона BTC.

Фото: davniyhalych.com.ua

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В США судья штата Нью-Йорк приостановила рассмотрение иска, в котором заявляются права собственности на 39 069 неактивных Bitcoin-кошельков. Это решение делает невозможной быструю победу анонимных истцов до судебного заседания, назначенного на 14 июля.

Судья Кэти Дж. Кинг подписала соответствующее постановление 4 июня. На указанных кошельках хранится около 3,8 миллиона BTC, что по текущему курсу оценивается примерно в 235 миллиардов долларов, пишет Beincrypto.

На что претендуют истцы

Анонимный истец под именем Ноа Доу и две компании подали иск в марте. 1 мая они расширили его, включив в дело 39 069 криптокошельков.

Свои требования они обосновывают законодательством штата Нью-Йорк о находках. Согласно ему, лицо, нашедшее имущество, может получить право собственности на него, если настоящий владелец не заявит свои права. Однако суды еще никогда не применяли этот принцип к криптовалютам.

Нанятый истцами эксперт оценил каждый из указанных кошельков менее чем в 10 долларов. В то же время аналитики Galaxy Research утверждают, что средний кошелек из списка содержит 97,25 BTC, что по текущим ценам составляет около 6 миллионов долларов.

Первый кошелек в перечне содержит примерно 79 957 BTC, которые связывают со взломом криптобиржи Mt. Gox в 2011 году. Процесс возмещения средств пострадавшим от этого взлома до сих пор продолжается в Японии, поэтому претензии истцов могут противоречить действующим процедурам.

Galaxy Research также связывает около 21 900 адресов из списка, на которых хранится примерно 1,1 миллиона BTC, с активностью кошельков Сатоши Накамото. Многие из них используют старые адреса Bitcoin, которые потенциально уязвимы для будущих квантовых вычислений.

Почему суд приостановил дело

Рассмотрение было остановлено после ходатайства нью-йоркского адвоката Иэна Р. Коэна, владеющего биткоинами. Он попросил разрешения представить суду заключение независимого эксперта в поддержку позиции против иска.

Коэн утверждает, что закон о находках касается только физических предметов, которые можно поднять и удерживать. По его мнению, Bitcoin хранится в открытом блокчейне, доступном для просмотра всем пользователям, поэтому не может считаться потерянным имуществом.

«Кошелек, который не использовался десять лет, но приватный ключ к которому хранится на стальной пластине в банковском хранилище, не является брошенным имуществом. Это имущество, которое надежно хранится», — отметил Коэн.

Он также сослался на закон 2022 года, согласно которому невостребованные криптоактивы должны передаваться государству, а не частным лицам, заявляющим, что они их нашли.

Данные блокчейна также частично подтверждают его аргументы. После отправки уведомлений через блокчейн в 2025 году владельцы 339 кошельков из списка совершили транзакции, что напоминает другие перемещения средств с кошельков эпохи Сатоши Накамото.

Истцы должны предоставить свой ответ до 7 июля. Во время заседания 14 июля суд будет решать, получит ли это дело первого полноценного оппонента в процессе.

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