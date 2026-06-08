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До 10 млн грн под 0% — пять программ энергетической поддержки для бизнеса, ОСМД и граждан

15:22, 8 июня 2026
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Предприятия, ОСМД, общины и владельцы частных домов могут получить кредиты и компенсации на установку генераторов, солнечных электростанций и другого энергетического оборудования.
До 10 млн грн под 0% — пять программ энергетической поддержки для бизнеса, ОСМД и граждан
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко напомнила о государственных программах финансовой поддержки, которые помогают бизнесу, общинам и гражданам обеспечить себя резервными источниками энергии в условиях энергетического кризиса.

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В настоящее время действуют пять целевых правительственных программ, по которым можно получить помощь на установку энергетического оборудования. Их цель — повысить энергетическую устойчивость предприятий, многоквартирных домов и частных домохозяйств в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кредиты под 0% на генераторы для малого и среднего бизнеса

Программа дает возможность микро-, малому и среднему бизнесу приобрести генераторы и другое оборудование для автономного энергоснабжения.

Максимальная сумма кредита составляет до 10 млн грн сроком до трех лет. С начала действия программы уже выдано более 400 кредитов на общую сумму свыше 620 млн грн.

Кредиты на когенерацию по программе «5–7–9%»

По этой программе бизнес и ОСМД могут получить до 250 млн грн финансирования на строительство и установку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых и когенерационных установок.

На данный момент выдано 155 кредитов на общую сумму более 2,6 млрд грн.

Собственная генерация под 10% годовых для среднего и крупного бизнеса

Программа предусматривает возможность привлечения от 1 до 25 млн евро на строительство новых генерирующих мощностей, систем накопления энергии, когенерационных установок, а также на реализацию проектов в сфере биогаза и биомассы.

Для предприятий в прифронтовых регионах минимальный размер финансирования составляет от 500 тыс. евро.

Срок кредитования — до пяти лет. Предпочтение отдается проектам в энергодефицитных и прифронтовых регионах.

Энергетическая поддержка для ОСМД и ЖСК

Объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы могут получить кредиты под 0–7% годовых на установку генераторов, солнечных электростанций и тепловых насосов.

Государство компенсирует до 70% стоимости проекта. Максимальная сумма кредита составляет до 3 млн грн.

На сегодняшний день уже выдано 15 кредитов на сумму более 22 млн грн.

Энергетическая поддержка для частных домохозяйств

Владельцы частных домов и таунхаусов могут воспользоваться кредитами под 0–7% годовых на приобретение генераторов, аккумуляторов и солнечных электростанций.

Государство компенсирует до 30% стоимости проекта. Максимальная сумма кредита составляет до 480 тыс. грн.

В рамках программы уже выдано почти 1200 кредитов на общую сумму более 420 млн грн.

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правительство кредит энергетика компенсация электроэнергия ОСМД Юлия Свириденко

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