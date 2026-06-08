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До 10 млн грн під 0% – п’ять програм енергетичної підтримки для бізнесу, ОСББ та громадян

15:22, 8 червня 2026
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Підприємства, ОСББ, громади та власники приватних будинків можуть отримати кредити й компенсації на встановлення генераторів, сонячних електростанцій та іншого енергетичного обладнання.
До 10 млн грн під 0% – п’ять програм енергетичної підтримки для бізнесу, ОСББ та громадян
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Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко нагадала про державні програми фінансової підтримки, які допомагають бізнесу, громадам та громадянам забезпечити себе резервними джерелами енергії в умовах енергетичної кризи.

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Наразі діють п’ять цільових урядових програм, за якими можна отримати допомогу на встановлення енергетичного обладнання. Їхня мета — підвищити енергетичну стійкість підприємств, багатоквартирних будинків і приватних домогосподарств в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Кредити під 0% на генератори для малого та середнього бізнесу

Програма дає можливість мікро-, малому та середньому бізнесу придбати генератори та інше обладнання для автономного живлення.

Максимальна сума кредиту становить до 10 млн грн строком до трьох років. Від початку дії програми вже видано понад 400 кредитів на загальну суму понад 620 млн грн.

Кредити на когенерацію за програмою «5–7–9%»

За цією програмою бізнес та ОСББ можуть отримати до 250 млн грн фінансування на будівництво та встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових і когенераційних установок.

Наразі видано 155 кредитів на загальну суму понад 2,6 млрд грн.

Власна генерація під 10% річних для середнього та великого бізнесу

Програма передбачає можливість залучення від 1 до 25 млн євро на будівництво нових генеруючих потужностей, систем накопичення енергії, когенераційних установок, а також реалізацію проєктів у сфері біогазу та біомаси.

Для підприємств у прифронтових регіонах мінімальний розмір фінансування становить від 500 тис. євро.

Строк кредитування — до п’яти років. Перевага надається проєктам в енергодефіцитних і прифронтових регіонах.

Енергетична підтримка для ОСББ та ЖБК

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи можуть отримати кредити під 0–7% річних на встановлення генераторів, сонячних електростанцій і теплових насосів.

Держава компенсує до 70% вартості проєкту. Максимальна сума кредиту становить до 3 млн грн.

Станом на сьогодні вже видано 15 кредитів на суму понад 22 млн грн.

Енергетична підтримка для приватних домогосподарств

Власники приватних будинків і таунхаусів можуть скористатися кредитами під 0–7% річних на придбання генераторів, акумуляторів та сонячних електростанцій.

Держава компенсує до 30% вартості проєкту. Максимальна сума кредиту становить до 480 тис. грн.

У межах програми вже видано майже 1200 кредитів на загальну суму понад 420 млн грн.

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уряд кредит енергетика компенсація електроенергія ОСББ Юлія Свириденко

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