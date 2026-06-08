В Украине водителям грозят суровые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД
16:24, 8 июня 2026
Особое внимание планируется уделить водителям, которые регулярно превышают скорость и игнорируют требования безопасности.
Правительство работает над пакетом решений по снижению аварийности на дорогах. Среди предложенных изменений — ужесточение ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, совершенствование системы фиксации нарушений и урегулирование использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта. О подготовке соответствующих изменений сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство планирует:
- усилить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения, в частности за превышение скорости;
- ввести более жесткие санкции для водителей, которые регулярно превышают установленные скоростные ограничения;
- усовершенствовать систему автоматической и неавтоматической фиксации нарушений ПДД;
- законодательно урегулировать использование легкого персонального электротранспорта, в частности электросамокатов.
Окончательные решения правительство обещает принимать с учетом предложений общественности.
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