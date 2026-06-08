  1. В Украине

В Украине водителям грозят суровые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД

16:24, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Особое внимание планируется уделить водителям, которые регулярно превышают скорость и игнорируют требования безопасности.
В Украине водителям грозят суровые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство работает над пакетом решений по снижению аварийности на дорогах. Среди предложенных изменений — ужесточение ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, совершенствование системы фиксации нарушений и урегулирование использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта. О подготовке соответствующих изменений сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, правительство планирует:

  • усилить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения, в частности за превышение скорости;
  • ввести более жесткие санкции для водителей, которые регулярно превышают установленные скоростные ограничения;
  • усовершенствовать систему автоматической и неавтоматической фиксации нарушений ПДД;
  • законодательно урегулировать использование легкого персонального электротранспорта, в частности электросамокатов.

Окончательные решения правительство обещает принимать с учетом предложений общественности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПДД правительство Украина штраф / штрафы Юлия Свириденко

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

Во Львове мужчина отказался покупать дом из-за форс-мажора, но вселился туда и залил пеной канализацию: Верховный Суд разбирался в деле

Монтажная пена, сломанные стены и проигранный иск: дело, которое стоило собственнику дома 1 млн гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]