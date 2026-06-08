Конкурс до ВАКС: затвердили рейтинг кандидатів на зайняття вакантних посад

Конкурс на зайняття 20 вакантних посад суддів у ВАКС, з яких 7 вакантних посад суддів в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, буде проведено 22 червня.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 8 червня ухвалила рішення про затвердження рейтингу кандидатів на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді за результатами кваліфікаційного оцінювання у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 3 червня 2025 року № 112/зп-25 (зі змінами внесеними рішенням Комісії від 29 травня 2025 року № 66/зп-26).

Конкурс на зайняття 20 вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, з яких 7 вакантних посад суддів в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, буде проведено 22 червня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«З метою формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду (перша стадія конкурсу) кандидатам, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді, необхідно подати до 15 червня 2026 року заяву встановленої форми (можна завантажити за посиланням).

Звертаємо увагу, що письмова заява, підписана кваліфікованим електронним підписом, надсилається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України електронною поштою на адресу: [email protected], або подається особисто кандидатом у приміщенні Комісії за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9», - додали у ВККС.

У Комісії нагадали, що Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, затвердженими рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25 (зі змінами), передбачено проведення другої та третьої стадії конкурсу.

Участь у другій стадії конкурсу (формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття вакантних посад інших суддів Вищого антикорупційного суду) братимуть кандидати на посаду судді, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді та не рекомендовані в межах цього конкурсу для призначення на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Подання заяви для участі у другій стадії конкурсу не вимагається.

Третя стадія конкурсу (формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття вакантних посад інших суддів у Вищому антикорупційному суді) може бути проведена Комісією, у разі якщо до його завершення буде утворено нові вакантні посади суддів.

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