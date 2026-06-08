  1. Суд інфо

Конкурс до ВАКС: затвердили рейтинг кандидатів на зайняття вакантних посад

16:44, 8 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Конкурс на зайняття 20 вакантних посад суддів у ВАКС, з яких 7 вакантних посад суддів в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, буде проведено 22 червня.
Конкурс до ВАКС: затвердили рейтинг кандидатів на зайняття вакантних посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 8 червня ухвалила рішення про затвердження рейтингу кандидатів на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді за результатами кваліфікаційного оцінювання у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 3 червня 2025 року № 112/зп-25 (зі змінами внесеними рішенням Комісії від 29 травня 2025 року № 66/зп-26).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Конкурс на зайняття 20 вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, з яких 7 вакантних посад суддів в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, буде проведено 22 червня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«З метою формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду (перша стадія конкурсу) кандидатам, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді, необхідно подати до 15 червня 2026 року заяву встановленої форми (можна завантажити за посиланням).

Звертаємо увагу, що письмова заява, підписана кваліфікованим електронним підписом, надсилається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України електронною поштою на адресу: [email protected], або подається особисто кандидатом у приміщенні Комісії за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9», - додали у ВККС.

У Комісії нагадали, що Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, затвердженими рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25 (зі змінами), передбачено проведення другої та третьої стадії конкурсу.

Участь у другій стадії конкурсу (формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття вакантних посад інших суддів Вищого антикорупційного суду) братимуть кандидати на посаду судді, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді та не рекомендовані в межах цього конкурсу для призначення на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Подання заяви для участі у другій стадії конкурсу не вимагається.

Третя стадія конкурсу (формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття вакантних посад інших суддів у Вищому антикорупційному суді) може бути проведена Комісією, у разі якщо до його завершення буде утворено нові вакантні посади суддів.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ВККС ВАКС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Електронна повістка через Резерв+: чи зобов’язаний військовозобов’язаний з’явитися до ТЦК

Електронні повістки стали однією з найобговорюваніших тем мобілізації, проте багато поширених тверджень про них не відповідають чинному законодавству.

Виплати військовим у 2026 році: чим відрізняються бойові від грошового забезпечення

Як відрізнити основне грошове забезпечення від додаткових винагород та на які виплати може розраховувати військовий у разі звільнення за станом здоров’я.

Перші призначення суддів до місцевих судів можуть відбутися вже на початку 2027 року: голова ВККС

У ВККС повідомили про перебіг конкурсів до судів і кадровий дефіцит у системі, перші призначення можливі вже у 2027 році.

Штрафи за непроходження ВЛК можуть стати незаконними після 6 червня

Річний строк притягнення до відповідальності за неявку на ВЛК закінчився 6 червня 2026 року.

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]