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Уряд виділив 2,3 млрд грн на резервне живлення, відновлення та підтримку закладів освіти

17:37, 8 червня 2026
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Кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, підвищення енергонезалежності закладів освіти, оплату комунальних послуг, відновлення пошкоджених об’єктів.
Уряд виділив 2,3 млрд грн на резервне живлення, відновлення та підтримку закладів освіти
фото: КМУ
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Кабінет Міністрів спрямував 2,3 млрд грн на підтримку закладів освіти та їхню підготовку до опалювального сезону 2026/2027 років. Кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів і посилення енергонезалежності навчальних закладів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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За її словами, майже 500 млн грн передбачено для шкіл на придбання резервних джерел живлення, акумуляторів, сонячних електростанцій та іншого необхідного обладнання.

Ще 417 млн грн отримають заклади фахової передвищої освіти. Із цієї суми 217 млн грн спрямують на оплату комунальних послуг, а 200 млн грн — на підготовку понад 80 найбільших коледжів до осінньо-зимового періоду та підвищення їхньої енергетичної автономності.

Для університетів уряд передбачив 875 млн грн. Зокрема, 600 млн грн буде спрямовано на встановлення когенераційних установок, сонячних електростанцій та систем накопичення енергії, а ще 275 млн грн — на оплату комунальних послуг.

Окремо 500 млн грн виділено на відновлення пошкоджених закладів вищої освіти, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання.

Уряд наголошує, що всі школи, коледжі та університети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026/2027 років, щоб забезпечити безперервний освітній процес незалежно від можливих викликів в енергетичній сфері.

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Кабінет Міністрів України Україна школа освіта

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