Статус УБД можуть анулювати: хто ризикує залишитися без пільг і державної підтримки

Отримання статусу учасника бойових дій надає право на значний перелік соціальних гарантій, однак сам статус не є абсолютно недоторканним.

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Після початку повномасштабної війни статус учасника бойових дій набув особливого значення, адже саме він є підставою для отримання пільг, компенсацій та інших гарантій соціального захисту.

Водночас останніми роками питання перегляду рішень про надання статусу УБД дедалі частіше стає предметом адміністративних спорів, що актуалізувало питання, чи може особа втратити статус і за яких умов це допускає закон.

Для відповіді на це питання необхідно розмежовувати сам статус учасника бойових дій та пільги, які є похідними від нього. Якщо статус скасовується, право на пільги також припиняється.

Які пільги надає статус УБД

Правовий статус ветеранів війни регулюється Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII. Категорії осіб, які можуть бути визнані учасниками бойових дій, визначені статтями 5 та 6 цього Закону.

Основні пільги учасників бойових дій закріплені у статті 12 ЗУ № 3551-XII. Серед них — безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів, 75-відсоткова знижка плати за житло та комунальні послуги, трудові гарантії, переважне право на залишення на роботі при скороченні та інші соціальні гарантії.

Оскільки всі ці права напряму пов’язані зі статусом УБД, його скасування автоматично тягне втрату відповідних пільг.

Чи передбачає закон позбавлення статусу УБД

Закон № 3551-XII не містить окремої статті, яка б прямо визначала підстави позбавлення статусу учасника бойових дій. Водночас процедура його надання та скасування врегульована постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413.

Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 413, прямо передбачає можливість позбавлення особи статусу учасника бойових дій.

Відповідно до пункту 26 Порядку комісія або міжвідомча комісія позбавляє особу такого статусу у трьох випадках:

1) у разі наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення визначених умисних тяжких або особливо тяжких злочинів;

2) у разі виявлення факту підроблення документів про безпосередню участь у заходах, що дають право на статус УБД, або надання недостовірних даних;

3) за особистою заявою особи про позбавлення статусу.

Коли статус УБД не може бути втрачений

Чинне законодавство не передбачає автоматичної втрати статусу учасника бойових дій через:

звільнення з військової служби;

вихід у відставку або на пенсію;

припинення участі у бойових діях;

зміну місця проживання;

сплив певного строку після завершення служби.

Сам факт того, що особа більше не проходить військову службу, не впливає на раніше набутий статус УБД. Поки рішення про його надання залишається чинним, зберігаються і відповідні соціальні гарантії.

Судовий підхід

Верховний Суд неодноразово наголошував, що комісії, уповноважені вирішувати питання щодо статусу учасника бойових дій, не можуть застосовувати надмірно формальний підхід до оцінки доказів.

Цікавий підхід Верховний Суд висловив у справі № 620/11392/24. Суд зазначив, що визначальним для надання статусу УБД є підтвердження факту безпосередньої участі особи в бойових діях або заходах із забезпечення оборони України, а не формальна наявність повного комплекту документів. Документи є лише засобом доведення такої участі, тому комісії не можуть відмовляти у наданні статусу виключно через відсутність окремих документів без належного дослідження всіх обставин та наявних доказів.

Верховний Суд визнав, що довідка про участь у відповідних заходах може бути достатнім доказом, якщо вона підтверджує фактичне виконання особою завдань із відсічі збройної агресії.

ЄСПЛ також неодноразово наголошував, що соціальні виплати та пільги, на які особа має законне право відповідно до національного законодавства, можуть становити майно у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Тому будь-яке позбавлення особи соціальних гарантій повинно бути законним, передбачуваним і пропорційним. Якщо держава втручається у вже набуті права без належного обґрунтування або без дотримання процедури, таке втручання може суперечити стандартам Конвенції.

Проблемні аспекти правозастосування

Основна проблема полягає в тому, що перевірка законності надання статусу нерідко відбувається через багато років після його отримання.

У таких випадках виникають труднощі зі збереженням документів, підтвердженням обставин виконання бойових завдань та встановленням того, хто саме допустив помилку — заявник чи державний орган.

Судова практика поступово формує підхід, за яким ризик помилок державних органів не повинен автоматично покладатися на особу, яка добросовісно отримала статус та не подавала неправдивих відомостей.

Таким чином, статус учасника бойових дій не є безумовно довічним, однак його скасування можливе лише у виняткових випадках. У таких спорах вирішальне значення мають принципи правової визначеності, добросовісності та належного урядування, які активно застосовуються як Верховним Судом, так і ЄСПЛ.

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