У Фінляндії «ягідного короля» відпарили до в’язниці за експлуатацію людей із Таїланду

Суд у Лапландії визнав винними двох обвинувачених у найбільшій у країні справі про торгівлю людьми щодо трудових мігрантів з Азії.

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Лапландський районний суд у Фінляндії ухвалив рішення у резонансній справі про експлуатацію збирачів ягід, жертвами якої стали трудові мігранти з Таїланду. Про це повідомляє Yle.

За рішенням суду, Юкку Крісто засуджено до двох років і шести місяців позбавлення волі, а Кальякорна «Дуріана» Фонгфіта — до дев’яти місяців ув’язнення за 78 епізодами торгівлі людьми. Крісто є колишнім генеральним директором компанії Polarica Berry Procurement та бізнес-партнером Дуріани.

Крім ув’язнення, Юкці Крісто заборонено займатися підприємницькою діяльністю протягом п’яти років, а також його позбавлено військового звання.

У справі Дуріани враховано попереднє рішення Лапландського районного суду, яким її раніше було засуджено до трьох років і шести місяців позбавлення волі за 62 епізоди торгівлі людьми за обтяжуючих обставин. Це суд розцінив як пом’якшувальну обставину.

Водночас рішення суду першої інстанції та нинішній вирок не набрали законної сили. Прокурор уже заявив про незгоду з рішенням і планує його оскарження.

За словами районного прокурора, покарання є надто м’якими, попри те що суд визнав 78 епізодів торгівлі людьми.

Прокуратура наполягала, що йдеться про торгівлю людьми за обтяжуючих обставин, і спочатку вимагала для обох обвинувачених по п’ять років позбавлення волі без права на умовне звільнення. У фінальних вимогах йшлося про шість років ув’язнення для Крісто та п’ять з половиною років для Дуріани.

Торгівля людьми за обтяжуючих обставин, згідно з поясненнями, передбачає використання насильства, погроз або обману, а також спричинення тяжких тілесних ушкоджень, небезпечного для життя стану або інших значних страждань.

Суд також ухвалив рішення про компенсації. Крісто, Дуріана та компанія Polarica Marjahankinta Oy мають солідарно виплатити потерпілим близько 500 тисяч євро як відшкодування фінансової шкоди та моральних страждань.

Окремо їх зобов’язано відшкодувати державі приблизно 400 тисяч євро витрат на адвокатів потерпілих, а також ще 20 тисяч євро витрат на збирання доказів.

Крім того, компанію Polarica Marjahankinta Oy суд зобов’язав сплатити корпоративний штраф у розмірі 150 тисяч євро. Позов щодо доходів від злочинної діяльності проти компанії Kristo Invest, яка займалася розміщенням збирачів, суд відхилив.

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