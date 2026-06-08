В Финляндии «ягодного короля» отправили в тюрьму за эксплуатацию граждан Таиланда

Суд в Лапландии признал виновными двух обвиняемых по крупнейшему в стране делу о торговле людьми, касающемуся трудовых мигрантов из Азии.

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Лапландский районный суд в Финляндии вынес решение по резонансному делу об эксплуатации сборщиков ягод, жертвами которой стали трудовые мигранты из Таиланда. Об этом сообщает Yle.

По решению суда, Юкку Кристо приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы, а Кальякорна «Дуриана» Фонгфита — к девяти месяцам заключения по 78 эпизодам торговли людьми. Кристо является бывшим генеральным директором компании Polarica Berry Procurement и бизнес-партнером Дурианы.

Помимо тюремного заключения, Юкке Кристо запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет, а также он лишен воинского звания.

В деле Дурианы учтено предыдущее решение Лапландского районного суда, которым она ранее была приговорена к трем годам и шести месяцам лишения свободы по 62 эпизодам торговли людьми при отягчающих обстоятельствах. Это суд расценил как смягчающее обстоятельство.

В то же время решение суда первой инстанции и нынешний приговор не вступили в законную силу. Прокурор уже заявил о несогласии с решением и планирует его обжалование.

По словам районного прокурора, наказания являются слишком мягкими, несмотря на то, что суд признал 78 эпизодов торговли людьми.

Прокуратура настаивала, что речь идет о торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, и изначально требовала для обоих обвиняемых по пять лет лишения свободы без права на условное освобождение. В окончательных требованиях речь шла о шести годах лишения свободы для Кристо и пяти с половиной годах для Дурианы.

Торговля людьми при отягчающих обстоятельствах, согласно пояснениям, предполагает использование насилия, угроз или обмана, а также причинение тяжких телесных повреждений, опасного для жизни состояния или других значительных страданий.

Суд также принял решение о компенсациях. Кристо, Дуриана и компания Polarica Marjahankinta Oy должны солидарно выплатить потерпевшим около 500 тысяч евро в качестве возмещения финансового ущерба и морального вреда.

Отдельно они обязаны возместить государству примерно 400 тысяч евро расходов на адвокатов потерпевших, а также еще 20 тысяч евро расходов на сбор доказательств.

Кроме того, компанию Polarica Marjahankinta Oy суд обязал уплатить корпоративный штраф в размере 150 тысяч евро. Иск о доходах от преступной деятельности против компании Kristo Invest, которая занималась размещением сборщиков, суд отклонил.

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