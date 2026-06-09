Статус УБД могут аннулировать: кто рискует остаться без льгот и государственной поддержки

Получение статуса участника боевых действий даёт право на значительный перечень социальных гарантий, однако сам статус не является абсолютно неприкосновенным.

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После начала полномасштабной войны статус участника боевых действий приобрел особое значение, поскольку именно он является основанием для получения льгот, компенсаций и других гарантий социальной защиты.

Вместе с тем в последние годы вопрос пересмотра решений о предоставлении статуса УБД все чаще становится предметом административных споров, что актуализировало вопрос, может ли лицо утратить статус и при каких условиях это допускает закон.

Для ответа на этот вопрос необходимо разграничивать сам статус участника боевых действий и льготы, которые являются производными от него. Если статус отменяется, право на льготы также прекращается.

Какие льготы предоставляет статус УБД

Правовой статус ветеранов войны регулируется Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» № 3551-XII. Категории лиц, которые могут быть признаны участниками боевых действий, определены статьями 5 и 6 этого Закона.

Основные льготы участников боевых действий закреплены в статье 12 Закона № 3551-XII. Среди них — бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, 75-процентная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, трудовые гарантии, преимущественное право на оставление на работе при сокращении и другие социальные гарантии.

Поскольку все эти права напрямую связаны со статусом УБД, его отмена автоматически влечет утрату соответствующих льгот.

Предусматривает ли закон лишение статуса УБД

Закон № 3551-XII не содержит отдельной статьи, которая прямо определяла бы основания лишения статуса участника боевых действий. Вместе с тем процедура его предоставления и отмены урегулирована постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 413.

Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 413, прямо предусматривает возможность лишения лица статуса участника боевых действий.

Согласно пункту 26 Порядка комиссия или межведомственная комиссия лишает лицо такого статуса в трех случаях:

1) при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора суда за совершение определенных умышленных тяжких или особо тяжких преступлений;

2) при выявлении факта подделки документов о непосредственном участии в мероприятиях, дающих право на статус УБД, либо предоставления недостоверных сведений;

3) по личному заявлению лица о лишении статуса.

Когда статус УБД не может быть утрачен

Действующее законодательство не предусматривает автоматической утраты статуса участника боевых действий в связи с:

увольнением с военной службы;

выходом в отставку или на пенсию;

прекращением участия в боевых действиях;

сменой места жительства;

истечением определенного срока после завершения службы.

Сам факт того, что лицо больше не проходит военную службу, не влияет на ранее приобретенный статус УБД. Пока решение о его предоставлении остается действующим, сохраняются и соответствующие социальные гарантии.

Судебный подход

Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что комиссии, уполномоченные решать вопросы относительно статуса участника боевых действий, не могут применять чрезмерно формальный подход к оценке доказательств.

Интересный подход Верховный Суд высказал в деле № 620/11392/24. Суд отметил, что определяющим для предоставления статуса УБД является подтверждение факта непосредственного участия лица в боевых действиях либо мероприятиях по обеспечению обороны Украины, а не формальное наличие полного комплекта документов. Документы являются лишь средством доказывания такого участия, поэтому комиссии не могут отказывать в предоставлении статуса исключительно из-за отсутствия отдельных документов без надлежащего исследования всех обстоятельств и имеющихся доказательств.

Верховный Суд признал, что справка об участии в соответствующих мероприятиях может быть достаточным доказательством, если она подтверждает фактическое выполнение лицом задач по отражению вооруженной агрессии.

ЕСПЧ также неоднократно подчеркивал, что социальные выплаты и льготы, на которые лицо имеет законное право в соответствии с национальным законодательством, могут составлять имущество в понимании статьи 1 Первого протокола к Конвенции.

Поэтому любое лишение лица социальных гарантий должно быть законным, предсказуемым и пропорциональным. Если государство вмешивается в уже приобретенные права без надлежащего обоснования или без соблюдения процедуры, такое вмешательство может противоречить стандартам Конвенции.

Проблемные аспекты правоприменения

Основная проблема заключается в том, что проверка законности предоставления статуса нередко происходит спустя много лет после его получения.

В таких случаях возникают трудности с сохранностью документов, подтверждением обстоятельств выполнения боевых задач и установлением того, кто именно допустил ошибку — заявитель или государственный орган.

Судебная практика постепенно формирует подход, согласно которому риск ошибок государственных органов не должен автоматически возлагаться на лицо, которое добросовестно получило статус и не предоставляло ложных сведений.

Таким образом, статус участника боевых действий не является безусловно пожизненным, однако его отмена возможна только в исключительных случаях. В таких спорах решающее значение имеют принципы правовой определенности, добросовестности и надлежащего управления, которые активно применяются как Верховным Судом, так и ЕСПЧ.

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