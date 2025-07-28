Не дали статус УБД, потому что были не все документы: Верховный Суд указал на недопустимость формального подхода при отказе в предоставлении статуса участника боевых действий

Мужчине отказали в предоставлении статуса участника боевых действий, формально сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях — что решил Верховный Суд.

Источник фото: АрмияИнформ

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Определяющим основанием для предоставления статуса участника боевых действий является не формальная подача полного пакета документов, а подтверждение факта непосредственного участия лица в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Документы выступают лишь средством доказывания этого участия, а не самостоятельным условием для признания такого статуса. Следовательно, формальный подход к рассмотрению поданных материалов, без учета их реального содержания и обстоятельств, свидетельствующих о выполнении лицом задач в зоне боевых действий, является неправомерным и противоречит цели правового регулирования законодательства в сфере защиты прав ветеранов войны.

Соответствующую позицию выразил 3 июня 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев кассационную жалобу Министерства юстиции по делу № 620/11392/24 по иску лица к Министерству юстиции о признании противоправным и отмене решения Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участником боевых действий Министерства юстиции об отказе в предоставлении ему статуса участника боевых действий.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском к Министерству юстиции, в котором просил признать противоправным и отменить решение Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участником боевых действий Министерства юстиции Украины об отказе в предоставлении ему статуса участника боевых действий и обязать повторно рассмотреть материалы о признании истца участником боевых действий.

Основанием для отказа в предоставлении истцу статуса участника боевых действий стало отсутствие документального подтверждения фактов личного участия истца в выполнении боевых задач, поскольку сведения из журнала боевых действий не являются надлежащим доказательством.

Истец указывал, что с первых дней полномасштабного вторжения российской федерации против Украины он вместе с личным составом Академии Государственной пенитенциарной службы Украины Министерства юстиции принимал участие в боевых действиях с целью отпора вооруженной агрессии против Украины, однако ответчик отказал ему в предоставлении статуса участника боевых действий, формально сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях.

При этом ответчиком не предпринято никаких действий для выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для принятия соответствующего решения, в частности, не истребованы дополнительные документы, не заслушаны пояснения самого истца или свидетелей, которые могли подтвердить изложенные им обстоятельства.

Решением окружного административного суда иск удовлетворен. Суд первой инстанции исходил из того, что справка оперативной группировки войск является достаточным доказательством того, что истец принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Постановлением апелляционного административного суда изменена мотивировочная часть решения суда первой инстанции в части. Суд апелляционной инстанции указал, что сама по себе справка не может служить основанием для предоставления истцу статуса участника боевых действий, поскольку такая справка отсутствует в перечне документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления статуса участника боевых действий.

При этом, апелляционный суд указал на то, что ответчик дал оценку документам, которые поданы для рассмотрения, без надлежащего истребования (направления запросов) и исследования других документов, которые дают истцу право на получение статуса участника боевых действий, в связи с чем Комиссия пришла к необоснованному выводу об отказе в предоставлении такого статуса, что является свидетельством противоправности спорного в этом деле решения.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Позиция Верховного Суда

Учитывая положения статьи Закона 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и пунктов 4, 5 Порядка предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, утвержденного постановлением Кабмина №413, определяющим основанием для предоставления статуса участника боевых действий является не формальная подача полного пакета документов, а подтверждение факта непосредственного участия лица в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Документы выступают лишь средством доказывания этого участия, а не самостоятельным условием для признания такого статуса.

Следовательно, формальный подход к рассмотрению поданных материалов, без учета их реального содержания и обстоятельств, свидетельствующих о выполнении лицом задач в зоне боевых действий, является неправомерным и противоречит цели правового регулирования законодательства в сфере защиты прав ветеранов войны.

Таким образом, ответчик, решая вопрос о предоставлении статуса участника боевых действий истцу, обязан был учесть сведения, приведенные в справке, даже при отсутствии других документов, которые требовались положениями Порядка №413 в редакции, действующей на момент подачи материалов о предоставлении статуса участника боевых действий, в частности, журнала боевых действий или выписок из итоговых боевых донесений, в связи с чем суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что указанная справка является достаточным доказательством в подтверждение факта участия истца в мероприятиях, связанных с отпором и сдерживанием вооруженной агрессии.

Автор: Наталя Мамченко

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