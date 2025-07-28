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Государственная поддержка после 65 лет: кто может получить и сколько

13:36, 28 июля 2025
Для людей, достигших 65 лет, но не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, предусмотрена государственная поддержка.
Государственная поддержка после 65 лет: кто может получить и сколько
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В 2025 году в Украине предусмотрена государственная поддержка для граждан, достигших 65-летнего возраста, но не имеющих достаточного стажа для оформления пенсии по возрасту. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Так, пенсии назначаются 65-летним, которые имеют от 15 до 22 лет страхового стажа. Если же такого стажа недостаточно, вместо пенсии лицо может рассчитывать на государственную социальную помощь — так называемую социальную пенсию по возрасту.

В 2025 году право на такую помощь имеют лица, которые:

  • достигли 65-летнего возраста;
  • не набрали минимально необходимого страхового стажа (менее 15 лет);
  • не получают других регулярных выплат, превышающих прожиточный минимум;
  • не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать (возможны отдельные исключения);
  • являются гражданами Украины или лицами без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Государственная поддержка для людей после 65 лет составляет:

  • для людей в возрасте от 65 лет — 708 грн;
  • для людей с инвалидностью I группы — 2361 грн;
  • для людей с инвалидностью II группы — 1888 грн;
  • для людей с инвалидностью III группы — 1416 грн;
  • для священнослужителей — 1180 грн.

Для оформления помощи следует подготовить ряд документов:

  • заявление;
  • паспорт;
  • трудовую книжку;
  • карточку плательщика налогов;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии с указанием в ней информации о составе семьи.

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пенсия

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