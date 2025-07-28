Практика судов
  1. В Украине

Нацбанк утвердил Положение об открытом банкинге в Украине: что изменится

12:06, 28 июля 2025
В Украине стартует открытый банкинг – НБУ утвердил официальное положение.
Нацбанк утвердил Положение об открытом банкинге в Украине: что изменится
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сделал очередной шаг к внедрению открытого банкинга, утвердив Положение об открытом банкинге в Украине. Документ определяет основные правила и механизмы реализации этого подхода, который должен изменить взаимодействие пользователей с платежными услугами.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг — это структурированный и безопасный обмен финансовыми данными между различными поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (API). Обмен информацией осуществляется исключительно с согласия пользователя — с целью просмотра баланса, истории операций или инициирования платежей.

Кто является участниками открытого банкинга:

  • ASPSP (поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов): банки и небанковские учреждения, открывающие счета пользователей и предоставляющие к ним доступ сторонним поставщикам через API.
  • PISP/AISP (сторонние поставщики платежных услуг): учреждения, получившие разрешение НБУ на предоставление нефинансовых услуг (например, инициирование платежа или доступ к данным).
  • Пользователи: физические или юридические лица, дающие согласие на доступ к своим счетам.
  • Технологические операторы: компании, обеспечивающие операционные, информационные или технические решения для функционирования открытого банкинга.

Согласно НБУ, запуск открытого банкинга в полном объеме будет происходить поэтапно, в рамках реализации Стратегии развития финансового сектора Украины.

Нормы Положения

Нормы Положения распространяются на отношения, возникающие между субъектами открытого банкинга при доступе сторонних поставщиков платежных услуг (PISP / AISP) к счетам пользователей, а также при предоставлении пользователям нефинансовых платежных услуг.

В частности, Положение определяет:

▪ порядок и условия предоставления сторонним поставщикам платежных услуг (PISP / AISP) доступа к счетам пользователей, открытых у поставщиков платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP);

▪ принципы взаимодействия субъектов открытого банкинга;

▪ условия предоставления пользователям нефинансовых платежных услуг;

▪ порядок предоставления и отзыва согласия пользователя;

▪ принципы использования и классификацию специализированных интерфейсов (API), применяемых в открытом банкинге.

Положение об открытом банкинге в Украине утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 25 июля 2025 года № 80, которое вступает в силу с 1 августа.

В течение пяти месяцев с указанной даты поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP) должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения.

Внедрение открытого банкинга является завершающим этапом имплементации норм Директивы ЕС о платежных услугах 2015/2366 (PSD2) и главы 4 «Порядок получения поставщиками платежных услуг доступа к счетам пользователей (открытый банкинг)» раздела IV Закона Украины «О платежных услугах», который вступает в силу с августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС НБУ Нацбанк банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Денис Маслов предложил вице-премьеру по евроинтеграции встретиться с судьями и работниками аппаратов судов — помимо представителей гражданского общества

Новый вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка провел две встречи за неделю с общественными организациями, которые занимаются судебной реформой – Денис Маслов предложил ему впервые встретиться с судьями и сотрудниками аппаратов судов, которые все эти реформы ощущают на себе.

Третьякова предлагает обсудить создание органа при главе Верховной Рады, который бы давал парламенту советы о максимальном размере зарплат должностных лиц

В рамках обсуждения нового закона об оплате труда Третьякова предлагает обсудить «создание небольшого, но профессионального органа» при спикере, который бы давал советы Верховной Раде относительно максимальных оплат на публичной службе.

Изменениями в закон о прокуратуре уточнены основания увольнения с должности прокурора и увольнения с административной должности в прокуратуре

В случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры полномочия прокурора на административной должности прекращаются.

Суд отменил приказ ТЦК о призыве студента и приказ командира о зачислении в состав воинской части – но отказался удовлетворить требование об исключении из списков в/ч

Суд, ссылаясь на позицию Верховного Суда, отказался удовлетворить требование об исключении студента с отсрочкой из списков воинской части, но отменил приказ командира о его зачислении в списки личного состава – теперь непонятно, на основании чего студент служит в ВСУ.

«Эй – двоих набрали»: в Верховной Раде отреагировали на то, что Еврокомиссия «наказала» Украину за медленный набор судей ВАКС

«Эй, двоих набрали – в полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов»: глава комитета Верховной Рады Денис Маслов прокомментировал уменьшение выплаты Еврокомиссией за «невыполнение маяка» по набору судей Высшего антикоррупционного суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду