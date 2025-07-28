Нацбанк утвердил Положение об открытом банкинге в Украине: что изменится

В Украине стартует открытый банкинг – НБУ утвердил официальное положение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сделал очередной шаг к внедрению открытого банкинга, утвердив Положение об открытом банкинге в Украине. Документ определяет основные правила и механизмы реализации этого подхода, который должен изменить взаимодействие пользователей с платежными услугами.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг — это структурированный и безопасный обмен финансовыми данными между различными поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (API). Обмен информацией осуществляется исключительно с согласия пользователя — с целью просмотра баланса, истории операций или инициирования платежей.

Кто является участниками открытого банкинга:

ASPSP (поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов): банки и небанковские учреждения, открывающие счета пользователей и предоставляющие к ним доступ сторонним поставщикам через API.

PISP/AISP (сторонние поставщики платежных услуг): учреждения, получившие разрешение НБУ на предоставление нефинансовых услуг (например, инициирование платежа или доступ к данным).

Пользователи: физические или юридические лица, дающие согласие на доступ к своим счетам.

Технологические операторы: компании, обеспечивающие операционные, информационные или технические решения для функционирования открытого банкинга.

Согласно НБУ, запуск открытого банкинга в полном объеме будет происходить поэтапно, в рамках реализации Стратегии развития финансового сектора Украины.

Нормы Положения

Нормы Положения распространяются на отношения, возникающие между субъектами открытого банкинга при доступе сторонних поставщиков платежных услуг (PISP / AISP) к счетам пользователей, а также при предоставлении пользователям нефинансовых платежных услуг.

В частности, Положение определяет:

▪ порядок и условия предоставления сторонним поставщикам платежных услуг (PISP / AISP) доступа к счетам пользователей, открытых у поставщиков платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP);

▪ принципы взаимодействия субъектов открытого банкинга;

▪ условия предоставления пользователям нефинансовых платежных услуг;

▪ порядок предоставления и отзыва согласия пользователя;

▪ принципы использования и классификацию специализированных интерфейсов (API), применяемых в открытом банкинге.

Положение об открытом банкинге в Украине утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 25 июля 2025 года № 80, которое вступает в силу с 1 августа.

В течение пяти месяцев с указанной даты поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP) должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения.

Внедрение открытого банкинга является завершающим этапом имплементации норм Директивы ЕС о платежных услугах 2015/2366 (PSD2) и главы 4 «Порядок получения поставщиками платежных услуг доступа к счетам пользователей (открытый банкинг)» раздела IV Закона Украины «О платежных услугах», который вступает в силу с августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.