Нацбанк утвердил Положение об открытом банкинге в Украине: что изменится

Национальный банк Украины сделал очередной шаг к внедрению открытого банкинга, утвердив Положение об открытом банкинге в Украине. Документ определяет основные правила и механизмы реализации этого подхода, который должен изменить взаимодействие пользователей с платежными услугами.
Что такое открытый банкинг
Открытый банкинг — это структурированный и безопасный обмен финансовыми данными между различными поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (API). Обмен информацией осуществляется исключительно с согласия пользователя — с целью просмотра баланса, истории операций или инициирования платежей.
Кто является участниками открытого банкинга:
Согласно НБУ, запуск открытого банкинга в полном объеме будет происходить поэтапно, в рамках реализации Стратегии развития финансового сектора Украины.
Нормы Положения
Нормы Положения распространяются на отношения, возникающие между субъектами открытого банкинга при доступе сторонних поставщиков платежных услуг (PISP / AISP) к счетам пользователей, а также при предоставлении пользователям нефинансовых платежных услуг.
В частности, Положение определяет:
▪ порядок и условия предоставления сторонним поставщикам платежных услуг (PISP / AISP) доступа к счетам пользователей, открытых у поставщиков платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP);
▪ принципы взаимодействия субъектов открытого банкинга;
▪ условия предоставления пользователям нефинансовых платежных услуг;
▪ порядок предоставления и отзыва согласия пользователя;
▪ принципы использования и классификацию специализированных интерфейсов (API), применяемых в открытом банкинге.
Положение об открытом банкинге в Украине утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 25 июля 2025 года № 80, которое вступает в силу с 1 августа.
В течение пяти месяцев с указанной даты поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP) должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения.
Внедрение открытого банкинга является завершающим этапом имплементации норм Директивы ЕС о платежных услугах 2015/2366 (PSD2) и главы 4 «Порядок получения поставщиками платежных услуг доступа к счетам пользователей (открытый банкинг)» раздела IV Закона Украины «О платежных услугах», который вступает в силу с августа.
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