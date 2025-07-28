Нацбанк затвердив Положення про відкритий банкінг в Україні: що зміниться

В Україні стартує відкритий банкінг — НБУ затвердив офіційне положення.

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Національний банк України зробив черговий крок до впровадження відкритого банкінгу, затвердивши Положення про відкритий банкінг в Україні. Документ визначає основні правила та механізми реалізації цього підходу, який має змінити взаємодію користувачів із платіжними послугами.

Що таке відкритий банкінг

Відкритий банкінг — це структурований та безпечний обмін фінансовими даними між різними надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (API). Обмін інформацією відбувається виключно за згодою користувача — з метою перегляду балансу, історії операцій або ініціювання платежів.

Хто є учасниками відкритого банкінгу:

ASPSP (надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків) : банки та небанківські установи, які відкривають рахунки користувачів і надають до них доступ стороннім постачальникам через API.

: банки та небанківські установи, які відкривають рахунки користувачів і надають до них доступ стороннім постачальникам через API. PISP/AISP (сторонні надавачі платіжних послуг) : установи, що мають дозвіл від НБУ на надання нефінансових послуг (наприклад, ініціація платежу або доступ до даних).

: установи, що мають дозвіл від НБУ на надання нефінансових послуг (наприклад, ініціація платежу або доступ до даних). Користувачі : фізичні або юридичні особи, які дають згоду на доступ до своїх рахунків.

: фізичні або юридичні особи, які дають згоду на доступ до своїх рахунків. Технологічні оператори: компанії, що забезпечують операційні, інформаційні чи технічні рішення для роботи відкритого банкінгу.

Згідно з НБУ, запуск відкритого банкінгу в повному обсязі має відбутися поетапно, у межах реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України.

Норми Положення

Норми Положення поширюватимуться на відносини, що виникають між суб’єктами відкритого банкінгу під час доступу до рахунків користувачів сторонніми надавачами платіжних послуг (PISP / AISP) та під час надання користувачам нефінансових платіжних послуг.

Зокрема, Положення визначає:

порядок та умови надання стороннім надавачам платіжних послуг (PISP / AISP) доступу до рахунків користувачів, відкритих у надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP);

принципи взаємодії суб’єктів відкритого банкінгу;

умови надання нефінансових платіжних послуг користувачам;

порядок надання та відкликання згоди користувача;

принципи використання та класифікацію спеціалізованих інтерфейсів (API), які використовуються у відкритому банкінгу.

Положення про відкритий банкінг в Україні затверджене постановою Правління Національного банку України від 25 липня 2025 року № 80, що набирає чинності з 1 серпня.

Упродовж п’яти місяців від зазначеної дати надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP) повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення.

Впровадження відкритого банкінгу є завершальною частиною імплементації норм Директиви ЄС про платіжні послуги 2015/2366 (PSD2) та глави 4 «Порядок отримання надавачами платіжних послуг доступу до рахунків користувачів (відкритий банкінг)» розділу IV Закону України «Про платіжні послуги», що набирає чинності та вводиться в дію з серпня.

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