Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Міністерство юстиції України прокоментувало законодавчі ініціативи, спрямовані на реформування системи виконання судових рішень, боржником за якими виступає держава або державні підприємства.

Про це йдеться у відповіді Мінʼюсту на запит, який є у розпорядженні Судово-юридичної газети.

У листі відомство окреслило свою позицію щодо законопроєктів №14162 та №14163, а також роз’яснило підходи до антикорупційної політики, бюджетних розрахунків та виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Законопроєкти, внесені народною депутаткою Галиною Третьяковою 28 жовтня 2025 року, передбачають, що виконання рішень судів та постанов приватних виконавців про стягнення коштів від державних органів і бюджетних установ здійснюватиметься виключно за рахунок державного бюджету, через центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику казначейського обслуговування.

Мін’юст заявив, що положення законопроєктів:

не узгоджуються з іншими законами;

можуть перекласти фінансове навантаження на державний бюджет замість стимулювання боржників виконувати зобов’язання самостійно;

не містять чітких процедур оцінки «відсутності коштів» у боржника;

передбачають розширення повноважень приватних виконавців без належних обґрунтувань.

Відомство підкреслює, що такі зміни не забезпечать вирішення системної проблеми тривалого невиконання рішень судів, яку раніше констатував Європейський суд з прав людини у групі справ «Іванов проти України», «Жовнер проти України» та «Бурмич та інші проти України».

Мін’юст зазначає кілька ключових ризиків:

Вилучення державних підприємств із переліку боржників, щодо яких держава гарантує виконання рішень, може зруйнувати існуючий механізм виконання судових рішень. Відсутність перехідних механізмів для ретроспективних рішень створює ризик втрати чи дублювання виконавчих документів. Розширення прав приватних виконавців у період дії мораторіїв на примусове стягнення майна державних підприємств може негативно вплинути на економіку та обороноздатність країни. Не передбачено фінансового обґрунтування витрат на виконання рішень у 2026 році, що створює бюджетні ризики.

Попри намір законопроєктів №14162 та №14163 удосконалити систему виконання рішень судів, їхні положення не забезпечують вирішення системної проблеми тривалого невиконання рішень, на яку неодноразово звертав увагу Європейський суд з прав людини. Передбачене законопроєктами перекладання фінансового навантаження на державний бюджет замість стимулювання відповідальності державних підприємств може лише поглибити проблему, а відсутність чітких процедур і перехідних механізмів створює ризики затримок у виконанні рішень та втрати виконавчих документів.

Крім того, розширення повноважень приватних виконавців без належного обґрунтування здатне негативно вплинути на економіку, діяльність державних підприємств та навіть на обороноздатність держави, особливо у періоди дії мораторіїв.

У Міністерстві юстиції наголошують, що пріоритетним має бути системне впровадження заходів Національної стратегії та відповідного Плану, включно з обліком і верифікацією боргів, переглядом соціального законодавства та поетапним скасуванням мораторіїв, що забезпечить ефективне та прозоре виконання судових рішень державними боржниками.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Причиною розробки законопроектів стала хронічна проблема невиконання рішень національних судів, міжнародних судових інституцій та Конституційного Суду України, боржником за якими є держава.

Автор: Анастасія Гришкова

