У США пошкодили будинок віцепрезидента Венса – підозрюваного затримали

Інцидент стався в Огайо, резиденція на момент події була порожня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Огайо чоловіка взяли під варту після того, як він, за даними правоохоронців, пошкодив майно у будинку віцепрезидента США Джей Ді Венса, зокрема розбив вікна. Про це з посиланням на Секретну службу США повідомляє ABC News.

За інформацією Секретної служби, одразу після опівночі чоловіка затримали її співробітники, після чого його передали поліції Цинциннаті. Його взяли під варту за підозрою в заподіянні матеріальної шкоди.

У відомстві зазначили, що на момент інциденту будинок був порожній, а віцепрезидент та члени його родини не перебували в Огайо.

Згідно з даними Управління аудитора округу Гамільтон, Джей Ді Венс та його дружина Уша придбали цей будинок приблизно за 1,4 млн доларів у 2018 році. Нерухомість розташована в районі Іст-Волнат-Гіллз у Цинциннаті — вздовж річки Огайо та на схід від центру міста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.