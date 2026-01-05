  1. Відео
  2. / У світі

У США пошкодили будинок віцепрезидента Венса – підозрюваного затримали

20:05, 5 січня 2026
Інцидент стався в Огайо, резиденція на момент події була порожня.
У США пошкодили будинок віцепрезидента Венса – підозрюваного затримали
У штаті Огайо чоловіка взяли під варту після того, як він, за даними правоохоронців, пошкодив майно у будинку віцепрезидента США Джей Ді Венса, зокрема розбив вікна. Про це з посиланням на Секретну службу США повідомляє ABC News.

За інформацією Секретної служби, одразу після опівночі чоловіка затримали її співробітники, після чого його передали поліції Цинциннаті. Його взяли під варту за підозрою в заподіянні матеріальної шкоди.

У відомстві зазначили, що на момент інциденту будинок був порожній, а віцепрезидент та члени його родини не перебували в Огайо.

Згідно з даними Управління аудитора округу Гамільтон, Джей Ді Венс та його дружина Уша придбали цей будинок приблизно за 1,4 млн доларів у 2018 році. Нерухомість розташована в районі Іст-Волнат-Гіллз у Цинциннаті — вздовж річки Огайо та на схід від центру міста.

США

