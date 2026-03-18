  1. Публікації
  2. / В Україні

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

12:25, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У заяві заступника Генерального інспектора USAID до Конгресу США порушується питання ефективності нагляду за використанням бюджетних коштів за кордоном у складних операційних умовах. Йдеться про ситуації, коли навіть за наявності формалізованих процедур контролю та залучення міжнародних підрядників, на практиці можливості перевірки використання коштів залишаються обмеженими.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Окремо підкреслюється, що сам по собі контрактний моніторинг, навіть за участі міжнародних підрядників, не гарантує ефективного запобігання шахрайству та корупції. Для цього необхідна присутність кваліфікованого персоналу безпосередньо на місцях, здатного перевіряти досягнення цілей програм та відстежувати рух коштів до кінцевих виконавців.

Водночас у таких умовах агентства змушені покладатися на третіх осіб та непрямі механізми контролю, що створює додаткові ризики зловживань, неефективності та втрати коштів.

Ключові тези щодо України

У заяві зазначено, що аудит 26 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки уряду України виявив суттєво обмежену здатність USAID забезпечити належний контроль за отриманням та використанням цих коштів за призначенням.

Однією з причин названо те, що міжнародні підрядники, залучені для забезпечення наглядових функцій, не надавали обов’язкові звіти вчасно або не надавали їх взагалі.

Також зазначено, що значна частина персоналу уряду США стикається з обмеженнями у пересуванні за межами так званої «зеленої зони» навколо Києва, що істотно звужує можливості здійснення безпосереднього контролю за реалізацією програм на місцях.

Отже, сама заява не містить висновків про нецільове використання коштів в Україні, однак фіксує інституційні та операційні обмеження системи контролю.

Йдеться, зокрема, про залежність від підрядників, обмежений фізичний доступ до територій реалізації програм та загальні виклики роботи у так званих nonpermissive environments.

Україна у цьому контексті виступає одним із прикладів ситуації, де масштаб фінансування поєднується з обмеженими можливостями контролю, що вказує на потребу посилення механізмів підзвітності, прозорості та моніторингу у сфері міжнародної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]