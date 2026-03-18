США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

12:25, 18 марта 2026
Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.
США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID
В заявлении заместителя Генерального инспектора USAID в адрес Конгресса США поднимается вопрос эффективности надзора за использованием бюджетных средств за рубежом в сложных операционных условиях. Речь идет о ситуациях, когда даже при наличии формализованных процедур контроля и привлечении международных подрядчиков на практике возможности проверки использования средств остаются ограниченными.

Отдельно подчеркивается, что сам по себе контрактный мониторинг, даже при участии международных подрядчиков, не гарантирует эффективного предотвращения мошенничества и коррупции. Для этого необходимо присутствие квалифицированного персонала непосредственно на местах, способного проверять достижение целей программ и отслеживать движение средств до конечных исполнителей.

В то же время в таких условиях агентства вынуждены полагаться на третьих лиц и косвенные механизмы контроля, что создает дополнительные риски злоупотреблений, неэффективности и потерь средств.

Ключевые тезисы по Украине

В заявлении указано, что аудит 26 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки правительства Украины выявил существенно ограниченную способность USAID обеспечить надлежащий контроль за получением и использованием этих средств по назначению.

Одной из причин названо то, что международные подрядчики, привлеченные для выполнения надзорных функций, не предоставляли обязательные отчеты вовремя или не предоставляли их вовсе.

Также отмечается, что значительная часть персонала правительства США сталкивается с ограничениями на передвижение за пределами так называемой «зеленой зоны» вокруг Киева, что существенно сужает возможности осуществления непосредственного контроля за реализацией программ на местах.

Таким образом, само заявление не содержит выводов о нецелевом использовании средств в Украине, однако фиксирует институциональные и операционные ограничения системы контроля.

Речь, в частности, идет о зависимости от подрядчиков, ограниченном физическом доступе к территориям реализации программ и общих вызовах работы в так называемых nonpermissive environments.

Украина в этом контексте выступает одним из примеров ситуации, где масштаб финансирования сочетается с ограниченными возможностями контроля, что указывает на необходимость усиления механизмов подотчетности, прозрачности и мониторинга в сфере международной помощи.

США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

