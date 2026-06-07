В Токио начали штрафовать на 2000 иен за мусор на улицах из-за роста туризма

В районе Сибуя ввели новые правила и штрафы для борьбы с переполненными улицами и замусориванием на фоне рекордного наплыва туристов.

Фото: Euronews

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В столице Японии Токио в районе Сибуя ввели штрафы за выбрасывание мусора на улицах. Решение приняли на фоне туристического бума, который привел к росту количества отходов и перегрузке общественных пространств. Об этом сообщает Euronews.

Власти района усилили контроль за чистотой улиц и общественных мест. Отныне лиц, пойманных на выбрасывании мусора в неустановленных местах, могут оштрафовать непосредственно на месте нарушения.

В Сибуе, где находится известный на весь мир перекресток, размер штрафа за мусор составляет 2 000 иен (примерно 10,75 евро).

Новые меры введены в ответ на последствия чрезмерного туризма, среди которых переполненные улицы, увеличение количества мусора и случаи употребления алкоголя в общественных местах.

Проблема чистоты в Токио находится под пристальным вниманием местных властей. В некоторых районах штрафы также могут получить заведения общественного питания, если они не обеспечивают посетителей урнами для мусора.

По данным японских СМИ, в Сибуя в последнее время возросло количество туристов и посетителей, которые употребляют алкоголь под открытым небом и оставляют после себя отходы.

Помимо штрафов, в районе стартовала информационная кампания против засорения города под лозунгом: «Если выбрасываешь мусор — теряешь деньги».

Для контроля за соблюдением правил будет задействовано до 50 сотрудников патрульных служб, которые будут иметь право сразу выписывать штрафы. Оплатить его можно будет наличными, банковской картой или через QR-код.

Отсутствие мусорных урн в Японии — давняя особенность, которую частично объясняют соображениями безопасности — чтобы избежать использования контейнеров для сокрытия взрывных устройств.

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