У Токіо почали штрафувати на 2000 єн за сміття на вулицях через зростання туризму

У районі Сібуя ввели нові правила та штрафи для боротьби з переповненими вулицями та засміченням на тлі рекордного напливу туристів.

Фото: Euronews

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У столиці Японії Токіо в районі Сібуя запровадили штрафи за викидання сміття на вулицях. Рішення ухвалили на тлі туристичного буму, який спричинив зростання кількості відходів та перевантаження громадських просторів. Про це повідомляє Euronews.

Влада району посилила контроль за чистотою вулиць і громадських місць. Відтепер осіб, яких спіймають на викиданні сміття у невстановлених місцях, можуть штрафувати безпосередньо на місці порушення.

У Сібуї, де розташоване відоме на весь світ перехрестя, розмір штрафу за сміття становить 2 000 єн (приблизно 10,75 євро).

Нові заходи запроваджені як відповідь на наслідки надмірного туризму, серед яких переповнені вулиці, збільшення кількості сміття та випадки вживання алкоголю в громадських місцях.

Проблема чистоти в Токіо перебуває під посиленою увагою місцевої влади. У деяких районах штрафи також можуть отримати заклади харчування, якщо вони не забезпечують відвідувачів урнами для сміття.

За даними японських ЗМІ, у Сібуї останнім часом зросла кількість туристів і відвідувачів, які вживають алкоголь просто неба та залишають після себе відходи.

Окрім штрафів, у районі стартувала інформаційна кампанія проти засмічення міста під гаслом: «Якщо викидаєш сміття – втрачаєш гроші».

Для контролю за дотриманням правил залучатимуть до 50 працівників патрульних служб, які матимуть право одразу накладати штрафи. Сплатити його можна буде готівкою, банківською карткою або через QR-код.

Відсутність сміттєвих урн у Японії є давньою особливістю, яку частково пояснюють міркуваннями безпеки — щоб уникнути використання контейнерів для приховування вибухових пристроїв.

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