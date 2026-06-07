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У Токіо почали штрафувати на 2000 єн за сміття на вулицях через зростання туризму

12:05, 7 червня 2026
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У районі Сібуя ввели нові правила та штрафи для боротьби з переповненими вулицями та засміченням на тлі рекордного напливу туристів.
У Токіо почали штрафувати на 2000 єн за сміття на вулицях через зростання туризму
Фото: Euronews
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У столиці Японії Токіо в районі Сібуя запровадили штрафи за викидання сміття на вулицях. Рішення ухвалили на тлі туристичного буму, який спричинив зростання кількості відходів та перевантаження громадських просторів. Про це повідомляє Euronews.

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Влада району посилила контроль за чистотою вулиць і громадських місць. Відтепер осіб, яких спіймають на викиданні сміття у невстановлених місцях, можуть штрафувати безпосередньо на місці порушення.

У Сібуї, де розташоване відоме на весь світ перехрестя, розмір штрафу за сміття становить 2 000 єн (приблизно 10,75 євро).

Нові заходи запроваджені як відповідь на наслідки надмірного туризму, серед яких переповнені вулиці, збільшення кількості сміття та випадки вживання алкоголю в громадських місцях.

Проблема чистоти в Токіо перебуває під посиленою увагою місцевої влади. У деяких районах штрафи також можуть отримати заклади харчування, якщо вони не забезпечують відвідувачів урнами для сміття.

За даними японських ЗМІ, у Сібуї останнім часом зросла кількість туристів і відвідувачів, які вживають алкоголь просто неба та залишають після себе відходи.

Окрім штрафів, у районі стартувала інформаційна кампанія проти засмічення міста під гаслом: «Якщо викидаєш сміття – втрачаєш гроші».

Для контролю за дотриманням правил залучатимуть до 50 працівників патрульних служб, які матимуть право одразу накладати штрафи. Сплатити його можна буде готівкою, банківською карткою або через QR-код.

Відсутність сміттєвих урн у Японії є давньою особливістю, яку частково пояснюють міркуваннями безпеки — щоб уникнути використання контейнерів для приховування вибухових пристроїв.

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Японія штраф туризм

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