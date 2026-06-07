  1. В мире

OpenAI внедрила «Режим блокировки» в ChatGPT для защиты пользователей

14:29, 7 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый режим призван ограничить утечку данных и повысить безопасность пользователей, работающих с конфиденциальной информацией.
OpenAI внедрила «Режим блокировки» в ChatGPT для защиты пользователей
Фото: OpenAI
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI сообщила о внедрении в ChatGPT и другие свои продукты нового «Режима блокировки» (Lockdown Mode), который предназначен для дополнительной защиты от атак типа prompt injection. Об этом пишет Engadget.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о специфичном для чат-ботов типе атак, когда вредоносные инструкции скрываются в веб-страницах или других источниках данных, чтобы заставить искусственный интеллект выполнять нежелательные действия.

В OpenAI отмечают, что Lockdown Mode является дополнительным уровнем безопасности и работает как «последняя линия защиты» от таких угроз. Его цель — предотвратить финальную стадию атак, когда злоумышленники пытаются получить доступ к данным через сетевые запросы, ограничивая возможность утечки конфиденциальной информации.

В компании подчеркивают, что режим не является обязательным для всех пользователей и в первую очередь предназначен для тех, кто работает с конфиденциальными данными и нуждается в усиленном контроле безопасности.

Что меняет «Режим блокировки»

После его активации часть функций ChatGPT становится ограниченной:

  • пользователи могут создавать изображения и загружать собственные фото;
  • система не загружает изображения из интернета и не показывает их в ответах;
  • анализ файлов через автоматическую загрузку становится недоступным, но документы можно добавлять вручную;
  • функции Deep Research и Agent Mode полностью отключаются.

При этом OpenAI уточняет, что режим не изменяет настройки памяти, возможности загрузки файлов или функцию распространения бесед. Часть параметров остается под контролем администраторов рабочих пространств.

Также отмечается, что Lockdown Mode не блокирует сам факт появления prompt injection в контенте, который обрабатывает ChatGPT, но затрудняет возможность использования таких инструкций для получения доступа к конфиденциальным данным через сеть.

Функция уже доступна для всех личных аккаунтов, включая бесплатную версию ChatGPT. Для ее активации нужно зайти в настройки, открыть раздел «Безопасность» и включить «Режим блокировки» в секции «Расширенная безопасность».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ChatGPT OpenAI ИИ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Из-за роста ДТП правила для электросамокатов меняют: управлять разрешат с 16 лет

Предлагается ввести возрастные ограничения для пользователей электросамокатов — в частности, управлять ими разрешат только с 16 лет.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Кто отвечает, если вам продали брак на маркетплейсе: почему платформа не виновата, даже если вас обманули

Украинские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупками на маркетплейсах и в соцсетях: решающим фактором является не факт некачественного товара, а определение надлежащего продавца и соблюдение процедур возврата.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Ребенок подал в суд на родную мать из-за домашнего насилия: Верховный Суд решил лишить ее родительских прав

Верховный Суд подтвердил, что систематическое домашнее насилие, препятствование обучению и игнорирование интересов ребёнка могут быть основанием для лишения родительских прав.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]