НБУ оновлює гривню – які банкноти «доживають останні дні»
Національний банк України регулярно оновлює гривню, випускаючи банкноти з сучасним дизайном і посиленими елементами захисту від підробок. Станом на травень 2026 року частина старих номіналів уже не приймається у торговельній мережі, а окремі серії поступово виводяться з готівкового обігу, що в майбутньому означатиме втрату ними статусу платіжного засобу. Про це повідомляє Національний банк України.
У регуляторі зазначають, що за час існування гривні в обігу перебували чотири покоління банкнот, які відрізняються дизайном і рівнем захисту. Наразі переважають банкноти четвертого, найсучаснішого покоління, тоді як третє покоління поступово вилучається з обігу. Банкноти першого та другого покоління, випущені до 2003 року, вже не є платіжним засобом.
Які банкноти поступово вилучаються з обігу
До категорії таких, що поступово виходять з використання, належать банкноти третього покоління, зокрема:
- 20 гривень зразка 2003 року
- 50 гривень зразка 2004 року
- 100 гривень зразка 2005 року
- 200 гривень зразка 2007 року
- 500 гривень зразка 2006 року
Окремо в НБУ зазначають перелік банкнот, які вже втратили платоспроможність і не використовуються у розрахунках.
Банкноти, що вилучені з обігу
- 1 гривня: зразків 1992, 1994, 1995, 2004 та 2006 років
- 2 гривні: зразків 1992, 1995, 2001 та 2004 років
- 5 гривень: зразків 1992, 1994, 1997, 2001 та 2004 років
- 10 гривень: зразків 1992, 1994, 2000, 2004 та 2006 років
- 20 гривень: зразків 1992, 1995 та 2000 років
- 50 гривень: зразка 1992 року
- 100 гривень: зразка 1992 року
- 200 гривень: зразка 2001 року
