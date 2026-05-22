  1. В Україні

НБУ оновлює гривню – які банкноти «доживають останні дні»

17:49, 22 травня 2026
Йдеться про окремі серії 20, 50, 100, 200 і 500 гривень попередніх років випуску.
Національний банк України регулярно оновлює гривню, випускаючи банкноти з сучасним дизайном і посиленими елементами захисту від підробок. Станом на травень 2026 року частина старих номіналів уже не приймається у торговельній мережі, а окремі серії поступово виводяться з готівкового обігу, що в майбутньому означатиме втрату ними статусу платіжного засобу. Про це повідомляє Національний банк України.

У регуляторі зазначають, що за час існування гривні в обігу перебували чотири покоління банкнот, які відрізняються дизайном і рівнем захисту. Наразі переважають банкноти четвертого, найсучаснішого покоління, тоді як третє покоління поступово вилучається з обігу. Банкноти першого та другого покоління, випущені до 2003 року, вже не є платіжним засобом.

Які банкноти поступово вилучаються з обігу

До категорії таких, що поступово виходять з використання, належать банкноти третього покоління, зокрема:

  • 20 гривень зразка 2003 року
  • 50 гривень зразка 2004 року
  • 100 гривень зразка 2005 року
  • 200 гривень зразка 2007 року
  • 500 гривень зразка 2006 року

Окремо в НБУ зазначають перелік банкнот, які вже втратили платоспроможність і не використовуються у розрахунках.

Банкноти, що вилучені з обігу

  • 1 гривня: зразків 1992, 1994, 1995, 2004 та 2006 років
  • 2 гривні: зразків 1992, 1995, 2001 та 2004 років
  • 5 гривень: зразків 1992, 1994, 1997, 2001 та 2004 років
  • 10 гривень: зразків 1992, 1994, 2000, 2004 та 2006 років
  • 20 гривень: зразків 1992, 1995 та 2000 років
  • 50 гривень: зразка 1992 року
  • 100 гривень: зразка 1992 року
  • 200 гривень: зразка 2001 року

