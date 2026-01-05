В США повредили дом вице-президента Венса – подозреваемого задержали

Инцидент произошел в Огайо, резиденция на момент происшествия была пуста.

В штате Огайо мужчину взяли под стражу после того, как он, по данным правоохранителей, повредил имущество в доме вице-президента США Джей Ди Венса, в частности разбил окна. Об этом со ссылкой на Секретную службу США сообщает ABC News.

По информации Секретной службы, сразу после полуночи мужчину задержали ее сотрудники, после чего его передали полиции Цинциннати. Его взяли под стражу по подозрению в причинении материального ущерба.

В ведомстве отметили, что на момент инцидента дом был пуст, а вице-президент и члены его семьи не находились в Огайо.

Согласно данным Управления аудитора округа Гамильтон, Джей Ди Венс и его жена Уша приобрели этот дом примерно за 1,4 млн долларов в 2018 году. Недвижимость расположена в районе Ист-Волнат-Хиллз в Цинциннати — вдоль реки Огайо и к востоку от центра города.

