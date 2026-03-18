  1. В Украине

В Черниговской области местные пытались разобрать сбитый российский БПЛА и слить топливо

22:18, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сбитый украинскими военными вражеский беспилотник местные жители пытались разобрать на запчасти и слить горючее.
В Черниговской области местные пытались разобрать сбитый российский БПЛА и слить топливо
Иллюстрация: Командование Воздушных Сил ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Корюковском районе Черниговской области зафиксирован опасный инцидент с вражеским беспилотником. Местные жители пытались разобрать сбитый российский БПЛА на запчасти и слить с него топливо.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.

По его словам, дрон ранее был сбит украинскими военными, однако после этого гражданские лица подошли к нему, несмотря на потенциальную опасность.

В районной администрации подчеркивают, что такие действия крайне рискованны, поскольку остатки беспилотников могут содержать взрывоопасные элементы.

«Категорически нельзя поднимать или приближаться к предметам, которые являются взрывоопасными», — подчеркнул Мирошниченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]