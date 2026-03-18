В Черниговской области местные пытались разобрать сбитый российский БПЛА и слить топливо

Сбитый украинскими военными вражеский беспилотник местные жители пытались разобрать на запчасти и слить горючее.

Иллюстрация: Командование Воздушных Сил ВСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Корюковском районе Черниговской области зафиксирован опасный инцидент с вражеским беспилотником. Местные жители пытались разобрать сбитый российский БПЛА на запчасти и слить с него топливо.

Об этом сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.

По его словам, дрон ранее был сбит украинскими военными, однако после этого гражданские лица подошли к нему, несмотря на потенциальную опасность.

В районной администрации подчеркивают, что такие действия крайне рискованны, поскольку остатки беспилотников могут содержать взрывоопасные элементы.

«Категорически нельзя поднимать или приближаться к предметам, которые являются взрывоопасными», — подчеркнул Мирошниченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.