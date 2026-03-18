В Черниговской области местные пытались разобрать сбитый российский БПЛА и слить топливо
В Корюковском районе Черниговской области зафиксирован опасный инцидент с вражеским беспилотником. Местные жители пытались разобрать сбитый российский БПЛА на запчасти и слить с него топливо.
Об этом сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.
По его словам, дрон ранее был сбит украинскими военными, однако после этого гражданские лица подошли к нему, несмотря на потенциальную опасность.
В районной администрации подчеркивают, что такие действия крайне рискованны, поскольку остатки беспилотников могут содержать взрывоопасные элементы.
«Категорически нельзя поднимать или приближаться к предметам, которые являются взрывоопасными», — подчеркнул Мирошниченко.
