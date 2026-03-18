На Чернігівщині місцеві намагалися розібрати збитий російський БПЛА і злити пальне

Збитий українськими військовими ворожий безпілотник місцеві жителі намагалися розібрати на запчастини та злити пальне.

Ілюстрація: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У Корюківському районі Чернігівської області зафіксували небезпечний інцидент із ворожим безпілотником. Місцеві жителі намагалися розібрати збитий російський БПЛА на запчастини та злити з нього пальне.

Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

За його словами, дрон був раніше збитий українськими військовими, однак після цього цивільні особи підійшли до нього, попри потенційну небезпеку.

У районній адміністрації наголошують, що такі дії є вкрай ризикованими, адже залишки безпілотників можуть містити вибухонебезпечні елементи.

«Категорично не можна піднімати чи наближатися до предметів, які є вибухонебезпечними», — підкреслив Мірошниченко.

