  1. В Україні

На Чернігівщині місцеві намагалися розібрати збитий російський БПЛА і злити пальне

22:18, 18 березня 2026
Збитий українськими військовими ворожий безпілотник місцеві жителі намагалися розібрати на запчастини та злити пальне.
Ілюстрація: Командування Повітряних Сил ЗСУ
У Корюківському районі Чернігівської області зафіксували небезпечний інцидент із ворожим безпілотником. Місцеві жителі намагалися розібрати збитий російський БПЛА на запчастини та злити з нього пальне.

Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

За його словами, дрон був раніше збитий українськими військовими, однак після цього цивільні особи підійшли до нього, попри потенційну небезпеку.

У районній адміністрації наголошують, що такі дії є вкрай ризикованими, адже залишки безпілотників можуть містити вибухонебезпечні елементи.

«Категорично не можна піднімати чи наближатися до предметів, які є вибухонебезпечними», — підкреслив Мірошниченко.

війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

