«Летели» со скоростью более 110 км в час: в Киеве наказали водителей Tesla и BMW

В столице наказали нарушителей скоростных ограничений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam инспекторы остановили водителей автомобилей Tesla и BMW, которые двигались по городу со скоростью 111 и 132 км/ч.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, нарушителям напомнили ПДД и вынесли постановления по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП.

В полиции добавили, что максимально допустимая скорость движения транспортных средств:

▪️ в населенных пунктах — 50 км/ч;

▪️ за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;

▪️ на автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — 110 км/ч;

▪️ на автомагистралях — 130 км/ч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.