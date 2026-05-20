Погода на 21 мая: в Украине ожидаются дожди, грозы и желтый уровень опасности

20:57, 20 мая 2026
21 мая в Украине сохранится неустойчивая погода с грозами, ливнями, градом и шквалами ветра в ряде областей.
В четверг, 21 мая, погода в Украине останется неустойчивой и по-летнему тёплой. Синоптики прогнозируют влияние области пониженного атмосферного давления, из-за чего во многих регионах ожидаются дожди и грозы. В то же время температура воздуха существенно повысится, а в отдельных областях столбики термометров превысят отметку +30°.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в большинстве областей прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями. Из-за прохождения атмосферного фронта практически по всей территории страны возможны умеренные дожди и грозы. Более сухая погода ожидается только на северо-востоке.

Синоптики также объявили I уровень опасности (жёлтый) в ряде регионов из-за риска опасных метеоявлений. В южных областях, а также в Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях днём возможны сильные грозы. Местами прогнозируются интенсивные ливни, град и порывы ветра до 15–20 м/с.

По предупреждению метеорологов, непогода может осложнить работу коммунальных служб, энергетической инфраструктуры и повлиять на движение транспорта.

Ветер будет преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с.

Несмотря на дожди, температура воздуха в большинстве областей будет по-летнему высокой. Ночью ожидается +12…+17°, днём — от +23° до +28°. На востоке страны местами прогнозируется жара до +31°.

В западных областях будет немного прохладнее: ночью +8…+13°, днём — +18…+23°.

В Киеве и области также прогнозируют тёплую, но неустойчивую погоду. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. В столице температура ночью составит +12…+17°, а днём воздух прогреется до +25…+27°.

