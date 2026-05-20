Конкурс в Киевский апелляционный суд: еще пятеро кандидатов прошли собеседования
Высшая квалификационная комиссия в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.
Так, по результатам квалификационного оценивания:
Агафонов Сергей Анатольевич — 688,34 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Муратова Светлана Александровна — 741,76 (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Гришко Александр Николаевич — 673 (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Гречаная Светлана Ивановна — 686,29 (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Застрожникова Екатерина Сергеевна — отложено. (Удовлетворить заявление члена Комиссии Руслана Сидоровича о самоотводе от рассмотрения вопроса и отвести его от участия в принятии решений индивидуального характера в отношении кандидатки в рамках конкурса).
Известно, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.
Всего проведены собеседования с 43 кандидатами: 19 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 13 кандидатов — не подтвердили, с 11 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.
Фото: ВККС
