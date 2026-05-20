Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка уволили с должностей заместителей министра обороны

Кабмин уволил двух заместителей министра обороны - Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение об уходе Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны Украины. Соответствующее кадровое решение правительство приняло во время заседания 20 мая.

Также Кабмин уволил Евгения Мойсюка с должности замминистра обороны Украины.

Иван Гаврилюк прошел путь от командира взвода до начальника Главного управления – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Получил значительный практический опыт при прохождении военной службы в руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных Сил Украины.

В 2021-2024 годах он был заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. После этого, в 2024–2025 годах, Мойсюк работал специальным уполномоченным Президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.