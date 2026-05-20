Пакет правительственных решений для общин, ЖКХ и восстановления — Минразвития готовит ряд постановлений

До конца мая правительство рассмотрит решения по энергетике, восстановлению, эвакуации, безбарьерности и инфраструктуре — речь идет об изменениях, направленных на ускорение восстановления и адаптацию системы к условиям войны.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о подготовке пакета правительственных решений, которые планируется вынести на рассмотрение Кабинета Министров до конца мая. Документы охватывают сферы восстановления, жилищно-коммунального хозяйства, эвакуации населения, безбарьерности и инфраструктуры.

Речь идет об изменениях, направленных на ускорение восстановления общин, защиту прав граждан, усиление устойчивости критической инфраструктуры и совершенствование механизмов работы в условиях военного положения.

Основные правительственные решения:

Поставки природного газа и долги теплоснабжающих организаций

Предложенные изменения в положение о специальных обязанностях на рынке газа должны урегулировать задолженность, связанную с некомпенсированной разницей в тарифах, а также обеспечить стабильные поставки газа теплоснабжающим предприятиям и бюджетным учреждениям.

Финансирование восстановления из Фонда ликвидации последствий агрессии

Предусмотрено выделение средств для завершения в 2026 году четырех проектов восстановления: трех в Запорожской области и одного в Черкасской области.

Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком

Решение позволяет обновить условия соглашения и обеспечить получение кредита в размере 9,8 млн евро для проекта по повышению безопасности автомобильных дорог в городах Украины в условиях военного положения.

Изменения в правилах закупок для восстановления

Обновляется механизм закупок с использованием рамочных соглашений, что должно ускорить процедуры и запуск восстановительных работ в пострадавших населенных пунктах.

Перерасчет стоимости тепла и горячей воды

Вносятся изменения в механизм перерасчета стоимости услуг в случаях, когда из-за обстрелов они предоставлялись некачественно или не в полном объеме.

Обновление оценки безбарьерности

Изменяются критерии мониторинга объектов физической среды и услуг для людей с инвалидностью, а результаты планируется интегрировать в интерактивную карту безбарьерности.

Обновление порядка эвакуации населения

Корректируются правила эвакуации в условиях войны и усиливается координация реагирования на массовое перемещение людей.

Субвенция для общин в зонах наблюдения

Обновленный порядок позволит в 2026 году направить государственные средства общинам, входящим в программы компенсации рисков для населения, проживающего в таких зонах.

В Минразвития отмечают, что пакет решений должен обеспечить более быстрое восстановление инфраструктуры и адаптацию государственных механизмов к условиям военного времени.

