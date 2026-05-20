Пакет урядових рішень для громад, ЖКГ та відбудови – Мінрозвитку готує низку постанов

До кінця травня уряд розгляне рішення щодо енергетики, відновлення, евакуації, безбар’єрності та інфраструктури — йдеться про зміни для прискорення відбудови та адаптації системи до умов війни.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про підготовку пакета урядових рішень, які планують винести на розгляд Кабінету Міністрів до кінця травня. Документи охоплюють сфери відбудови, житлово-комунального господарства, евакуації населення, безбар’єрності та інфраструктури.

Йдеться про зміни, спрямовані на прискорення відновлення громад, захист прав громадян, посилення стійкості критичної інфраструктури та вдосконалення механізмів роботи в умовах воєнного стану.

Основні урядові рішення:

Постачання природного газу та борги теплопостачальників

Запропоновані зміни до положення про спеціальні обов’язки на ринку газу мають врегулювати заборгованість, пов’язану з невідшкодованою різницею в тарифах, а також забезпечити стабільне постачання газу теплопостачальним підприємствам і бюджетним установам.

Фінансування відновлення з Фонду ліквідації наслідків агресії

Передбачено виділення коштів для завершення у 2026 році чотирьох проєктів відбудови: трьох у Запорізькій області та одного у Черкаській області.

Фінансова угода з Європейський інвестиційний банк

Рішення дозволяє оновити умови угоди та забезпечити вибірку позики на 9,8 млн євро для проєкту підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України в умовах воєнного стану.

Зміни до правил закупівель для відбудови

Оновлюється механізм закупівель із використанням рамкових угод, що має пришвидшити процедури та запуск відновлювальних робіт у постраждалих населених пунктах.

Перерахунок вартості тепла та гарячої води

Вносяться зміни до механізму перерахунку вартості послуг у випадках, коли через обстріли вони надавалися неякісно або не в повному обсязі.

Оновлення оцінки безбар’єрності

Змінюються критерії моніторингу об’єктів фізичного середовища та послуг для людей з інвалідністю, а результати планують інтегрувати до інтерактивної мапи безбар’єрності.

Оновлення порядку евакуації населення

Коригуються правила евакуації в умовах війни та посилюється координація реагування на масове переміщення людей.

Субвенція для громад у зонах спостереження

Оновлений порядок дозволить у 2026 році спрямувати державні кошти громадам, що входять до програм компенсації ризиків для населення, яке проживає в таких зонах.

У Мінрозвитку зазначають, що пакет рішень має забезпечити більш швидке відновлення інфраструктури та адаптацію державних механізмів до умов воєнного часу.

