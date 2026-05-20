Олександр Усик – Ріко Верховен: де дивитися бій

Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 23 травня, відбудеться бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і нідерландцем Ріко Верховеном. Вечір боксу відбудеться у Гізі (Єгипет).

В Україні офіційним транслятором стане платформа кіно та телебачення «Київстар ТБ».

Трансляція буде доступна на будь-якому пристрої — смартфоні, планшеті, комп’ютері чи Smart TV.

Традиційне українське телебачення не транслюватиме бій Усик – Верховен. Перегляд поєдинку також буде доступний на платформі DAZN.

Вечір боксу у Гізі розпочнеться о 18:00. За інформацією офіційних трансляторів бій Усика та Верховена розпочнеться не раніше ніж о 00:00. Однак варто враховувати, що цей час, ймовірно, стосується церемонії виходу боксерів у ринг.

На кону поєдинку Усик – Верховен будуть титули WBC та The Ring.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.