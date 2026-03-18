В Гдыне в Польше украли табличку «Площадь Свободной Украины»: консульство отреагировало

Украинские дипломаты находятся на связи с местной властью и правоохранительными органами.

В польской Гдыне произошел акт вандализма — неизвестные украли столбик с указателем названия Площадь Свободной Украины (Plac Wolnej Ukrainy). На инцидент отреагировало Консульство Украины в Гданьске.

В дипломатическом учреждении заявили, что расценивают этот случай не только как хулиганство, но и как провокацию, направленную против символов украинско-польской солидарности.

«Эта площадь является важным символом непоколебимой солидарности и поддержки, которую польский народ оказывает украинцам в нашей борьбе за свободу и независимость», — подчеркнули в консульстве.

В настоящее время украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с местными властями и правоохранительными органами. Ожидается, что полиция оперативно установит причастных к инциденту и привлечет их к ответственности.

В консульстве также поблагодарили мэрию Гдыни и жителей города за быструю реакцию и поддержку.

«Никакие украденные таблички или акты вандализма не способны разрушить прочный фундамент украинско-польских отношений и дружбы», — отметили там.

