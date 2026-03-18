У Гдині в Польщі викрали табличку «Площа Вільної України»: консульство відреагувало

Фото: Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl

У польській Гдині стався акт вандалізму — невідомі викрали стовпчик із покажчиком назви Площа Вільної України (Plac Wolnej Ukrainy). На інцидент відреагувало Консульство України в Гданську.

У дипломатичній установі заявили, що розцінюють цей випадок не лише як хуліганство, а як провокацію, спрямовану проти символів українсько-польської солідарності.

«Ця площа є важливим символом непохитної солідарності та підтримки, яку польський народ надає українцям у нашій боротьбі за свободу та незалежність», — наголосили в консульстві.

Наразі українські дипломати перебувають у постійному контакті з місцевою владою та правоохоронними органами. Очікується, що поліція оперативно встановить причетних до інциденту та притягне їх до відповідальності.

У консульстві також подякували мерії Гдині та мешканцям міста за швидку реакцію та підтримку.

«Жодні вкрадені таблички чи акти вандалізму не здатні зруйнувати міцний фундамент українсько-польських відносин та дружби», - зазначили там.

