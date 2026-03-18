Как стать офицером без долгосрочного контракта — пошаговая инструкция для мобилизованных

В Вооруженных Силах Украины действует обновленный механизм присвоения офицерских званий для мобилизованных с высшим образованием. Министерство обороны разъяснило, какие возможности предоставляет эта реформа и как ими воспользоваться.

Согласно Указу Президента №893/2024, мобилизованные граждане с дипломом бакалавра или магистра могут стать офицерами по ускоренной процедуре. За год уже сотни специалистов получили начальное звание младшего лейтенанта и применяют свой опыт в армии.

Что дает реформа мобилизованным специалистам

Обновленные нормы позволяют присваивать офицерские звания лицам с высшим образованием и управленческим опытом без подписания долгосрочного контракта. Для бакалавров предусмотрены курсы профессионального военного образования тактического уровня (L-1A и L-1B) продолжительностью до шести месяцев, а для магистров с руководящим опытом возможно прямое назначение на офицерскую должность.

Важно, что присвоение звания происходит по результатам обучения и соответствию критериям, включая состояние здоровья, подтвержденное военно-медицинской комиссией.

Кому может быть присвоено офицерское звание

Военнослужащие с дипломом бакалавра

— После прохождения базового и профессионального курсов (L-1A/L-1B) сроком до шести месяцев можно получить звание младшего лейтенанта.

— Для сержантов с боевым опытом и высшим образованием обучение сокращается до трёх месяцев по программе L-1B.

Военнослужащие с степенью магистра и управленческим опытом

— Магистры с как минимум двухлетним руководящим опытом могут получить начальное офицерское звание и быть назначены на соответствующую должность без прохождения полного курса обучения.

— После окончания войны демобилизация возможна без дальнейших обязательств, что позволяет совмещать службу и гражданскую карьеру.

Пошаговая инструкция по присвоению офицерского звания

Вариант А – через обучение (бакалавры и специалисты без руководящего опыта):

Подать рапорт командиру на направление на курсы L-1A/L-1B, приложив копии паспорта, военного билета и диплома. Пройти военно-медицинскую комиссию. Пройти обучение на курсах. После успешного завершения курса командование назначает на офицерскую должность и присваивает звание младшего лейтенанта.

Вариант Б – прямое назначение (магистры с управленческим опытом):

Уточнить наличие вакантных офицерских должностей и подготовить документы: военно-учетный документ, диплом магистра, подтверждение руководящего опыта. Подать рапорт командиру о присвоении звания и назначении на должность. Командир проверяет соответствие квалификаций и потребности в специалистах. При положительном решении присваивается звание младшего лейтенанта, а курсы профессионального военного образования проходят позже.

В Минобороны уточняют, что присвоение офицерского звания открывает возможности для карьерного роста в ВСУ — от лейтенанта до капитана и выше, с последующим прохождением курсов L-1C и L-2 и приобретением опыта командования.

