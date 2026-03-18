  1. В Украине

Как стать офицером без долгосрочного контракта — пошаговая инструкция для мобилизованных

21:42, 18 марта 2026
Бакалавры проходят краткие курсы, магистры с управленческим опытом могут получить звание без обучения.
В Вооруженных Силах Украины действует обновленный механизм присвоения офицерских званий для мобилизованных с высшим образованием. Министерство обороны разъяснило, какие возможности предоставляет эта реформа и как ими воспользоваться.

Согласно Указу Президента №893/2024, мобилизованные граждане с дипломом бакалавра или магистра могут стать офицерами по ускоренной процедуре. За год уже сотни специалистов получили начальное звание младшего лейтенанта и применяют свой опыт в армии.

Что дает реформа мобилизованным специалистам

Обновленные нормы позволяют присваивать офицерские звания лицам с высшим образованием и управленческим опытом без подписания долгосрочного контракта. Для бакалавров предусмотрены курсы профессионального военного образования тактического уровня (L-1A и L-1B) продолжительностью до шести месяцев, а для магистров с руководящим опытом возможно прямое назначение на офицерскую должность.

Важно, что присвоение звания происходит по результатам обучения и соответствию критериям, включая состояние здоровья, подтвержденное военно-медицинской комиссией.

Кому может быть присвоено офицерское звание

  1. Военнослужащие с дипломом бакалавра

—    После прохождения базового и профессионального курсов (L-1A/L-1B) сроком до шести месяцев можно получить звание младшего лейтенанта.

—    Для сержантов с боевым опытом и высшим образованием обучение сокращается до трёх месяцев по программе L-1B.

  1. Военнослужащие с степенью магистра и управленческим опытом

—    Магистры с как минимум двухлетним руководящим опытом могут получить начальное офицерское звание и быть назначены на соответствующую должность без прохождения полного курса обучения.

—    После окончания войны демобилизация возможна без дальнейших обязательств, что позволяет совмещать службу и гражданскую карьеру.

Пошаговая инструкция по присвоению офицерского звания

Вариант А – через обучение (бакалавры и специалисты без руководящего опыта):

  1. Подать рапорт командиру на направление на курсы L-1A/L-1B, приложив копии паспорта, военного билета и диплома.
  2. Пройти военно-медицинскую комиссию.
  3. Пройти обучение на курсах.
  4. После успешного завершения курса командование назначает на офицерскую должность и присваивает звание младшего лейтенанта.

Вариант Б – прямое назначение (магистры с управленческим опытом):

  1. Уточнить наличие вакантных офицерских должностей и подготовить документы: военно-учетный документ, диплом магистра, подтверждение руководящего опыта.
  2. Подать рапорт командиру о присвоении звания и назначении на должность.
  3. Командир проверяет соответствие квалификаций и потребности в специалистах.
  4. При положительном решении присваивается звание младшего лейтенанта, а курсы профессионального военного образования проходят позже.

В Минобороны уточняют, что присвоение офицерского звания открывает возможности для карьерного роста в ВСУ — от лейтенанта до капитана и выше, с последующим прохождением курсов L-1C и L-2 и приобретением опыта командования.

