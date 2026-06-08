Как подтверждается гражданство ребенка при оформлении загранпаспорта, если один из родителей иностранец

В миграционной службе разъяснили вопрос оформления загранпаспорта для несовершеннолетнего лица.

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Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, как подтверждается гражданство Украины несовершеннолетнего лица при оформлении его загранпаспорта, если один из родителей не является гражданином Украины.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, подтверждающим гражданство Украины лица, на имя которого он оформлен.

В ведомстве заявили, что факт принятия в отношении несовершеннолетнего ребенка решения об установлении принадлежности к гражданству Украины, принятии в гражданство Украины или оформлении приобретения гражданства Украины подтверждается справкой о регистрации лица гражданином Украины, которая подается для получения документов, подтверждающих гражданство Украины.

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