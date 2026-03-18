Як стати офіцером без довгострокового контракту – покрокова інструкція для мобілізованих

У Збройних Силах України діє оновлений механізм присвоєння офіцерських звань для мобілізованих із вищою освітою. Міністерство оборони роз’яснило, які можливості надає ця реформа та як скористатися ними.

Згідно з Указом Президента №893/2024, мобілізовані громадяни з дипломом бакалавра або магістра можуть стати офіцерами за пришвидшеними процедурами. За рік вже сотні фахівців отримали первинне звання молодшого лейтенанта та застосовують свій досвід у війську.

Що дає реформа мобілізованим фахівцям

Оновлені норми дозволяють присвоювати офіцерські звання особам із вищою освітою та управлінським досвідом без підписання довгострокового контракту. Для бакалаврів передбачені курси професійної військової освіти тактичного рівня (L-1A та L-1B) тривалістю до шести місяців, а для магістрів із керівним досвідом можливе пряме призначення на офіцерську посаду.

Важливо, що присвоєння звання відбувається за результатами навчання та відповідності критеріям, включно зі станом здоров’я, підтвердженим військово-лікарською комісією.

Кому може бути присвоєне офіцерське звання

Військовослужбовці з дипломом бакалавра

Після проходження базового та фахового курсів (L-1A/L-1B) терміном до шести місяців можна отримати звання молодшого лейтенанта.

Для сержантів із бойовим досвідом і вищою освітою навчання скорочується до трьох місяців за програмою L-1B.

Магістри з щонайменше дворічним керівним досвідом можуть отримати первинне офіцерське звання та бути призначеними на відповідну посаду без проходження повного курсу навчання.

Після закінчення війни демобілізація можлива без подальших зобов’язань, що дозволяє поєднувати службу та цивільну кар’єру.

Військовослужбовці зі ступенем магістра та управлінським досвідом

Покрокова інструкція присвоєння офіцерського звання

Варіант А – через навчання (бакалаври та фахівці без керівного досвіду):

Подати рапорт командиру на направлення на курси L-1A/L-1B, додавши копії паспорта, військового квитка та диплома. Пройти військово-лікарську комісію. Пройти навчання на курсах. Після успішного завершення курсу командування призначає на офіцерську посаду та присвоює звання молодшого лейтенанта.

Варіант Б – пряме призначення (магістри з управлінським досвідом):

Уточнити наявність вакантних офіцерських посад та підготувати документи: військово-обліковий документ, диплом магістра, підтвердження керівного досвіду. Подати рапорт командиру щодо присвоєння звання та призначення на посаду. Командир перевіряє відповідність кваліфікацій та потреби у фахівцях. За позитивного рішення присвоюється звання молодшого лейтенанта, а курси професійної військової освіти проходяться пізніше.

В Міноборони уточнюють, що присвоєння офіцерського звання відкриває можливості для кар’єрного росту в ЗСУ – від лейтенанта до капітана та вище, з подальшим проходженням наступних рівнів курсів L-1C та L-2 і здобуттям досвіду командування.

