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В ближайшие месяцы вопрос использования электросамокатов будет урегулирован — уверяют в Раде

15:05, 8 июня 2026
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Парламентский комитет разрабатывает законопроект, который признает электросамокаты полноправными участниками дорожного движения с четкими ограничениями.
В ближайшие месяцы вопрос использования электросамокатов будет урегулирован — уверяют в Раде
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В Верховной Раде разрабатывают законопроект №15283, который должен урегулировать использование электросамокатов и других видов малого электротранспорта. Документ планируют доработать и вынести на рассмотрение парламента в ближайшие месяцы. Профильный комитет работает над объединением наработок в единый документ, учитывая практику стран, где уже урегулировано массовое использование такого транспорта.

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Как отметили в Раде, в законодательство предлагается ввести понятие «легкий персональный электрический транспорт». После этого такие средства передвижения получат официальный статус полноправных участников дорожного движения, а для них будут установлены отдельные правила.

Речь идет о создании общих рамок регулирования, которые будут определять базовые принципы использования, а также уточнение условий, где и как разрешено передвижение на таком транспорте.

В парламенте отмечают, что электросамокаты и подобные средства стали массовым явлением, поэтому это необходимо учитывать при планировании городской инфраструктуры, строительстве дорог и жилых объектов. В частности, речь идет о развитии велодорожек, которыми смогут пользоваться как велосипедисты, так и пользователи малого электротранспорта.

Отдельно продолжается дискуссия о требованиях безопасности для пользователей — в частности, об использовании шлемов и защитного снаряжения, а также о допустимой скорости движения. В европейской практике, как отмечают в Раде, распространено ограничение скорости до 25 км/ч.

В парламенте подчеркивают, что в новых условиях должен быть обеспечен баланс интересов: пешеходы должны чувствовать себя в безопасности, пользователи электросамокатов — четко понимать правила движения, а полиция — получить механизмы контроля и привлечения к ответственности за нарушения после принятия соответствующего закона.

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Верховная Рада Украины законопроект транспорт электросамокаты

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