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Найближчими місяцями питання використання електросамокатів буде врегульовано – запевняють у Раді

15:05, 8 червня 2026
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Парламентський комітет розробляє законопроєкт, який визнає електросамокати повноцінними учасниками дорожнього руху з чіткими обмеженнями.
Найближчими місяцями питання використання електросамокатів буде врегульовано – запевняють у Раді
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У Верховній Раді напрацьовують законопроєкт №15283, який має врегулювати використання електросамокатів та інших видів малого електротранспорту. Документ планують доопрацювати й винести на розгляд парламенту найближчими місяцями. Профільний комітет працює над об’єднанням напрацювань у єдиний документ, враховуючи практики країн, де вже врегульовано масове використання такого транспорту.

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Як зазначили в Раді, у законодавство пропонується запровадити поняття «легкий персональний електричний транспорт». Після цього такі засоби пересування отримають офіційний статус повноправних учасників дорожнього руху, а для них будуть встановлені окремі правила.

Йдеться про створення загальних рамок регулювання, які визначатимуть базові принципи використання, а також уточнення умов, де і як дозволено пересування на такому транспорті.

У парламенті наголошують, що електросамокати та подібні засоби стали масовим явищем, тому це необхідно враховувати під час планування міської інфраструктури, будівництва доріг і житлових об’єктів. Зокрема, йдеться про розвиток велодоріжок, якими зможуть користуватися як велосипедисти, так і користувачі малого електротранспорту.

Окремо триває дискусія щодо вимог безпеки для користувачів — зокрема щодо використання шоломів і захисного спорядження, а також допустимої швидкості руху. У європейській практиці, як зазначають у Раді, поширеним є обмеження швидкості до 25 км/год.

У парламенті підкреслюють, що у нових умовах має бути забезпечено баланс інтересів: пішоходи повинні почуватися безпечно, користувачі електросамокатів — чітко розуміти правила руху, а поліція — отримати механізми контролю та притягнення до відповідальності за порушення після ухвалення відповідного закону.

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Верховна Рада України законопроект транспорт електросамокати

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