Не все МАФы находятся в компетенции местных властей: ГРС разъяснила полномочия громад

Государственная регуляторная служба разъяснила, какие решения относительно временных сооружений могут принимать органы местного самоуправления.

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Государственная регуляторная служба Украины предоставила разъяснения органам местного самоуправления относительно разработки и принятия проектов решений о размещении временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.

В ГРС отметили, что в последнее время в службу поступает значительное количество обращений от органов местного самоуправления по вопросам установки и функционирования временных сооружений.

В ведомстве напомнили, что вопросы размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности регулируются Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и Порядком размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденным приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 21.10.2011 № 244.

Согласно части второй статьи 15 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти», Порядок является обязательным для исполнения центральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, местными государственными администрациями, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и гражданами.

Следовательно, органы местного самоуправления при принятии решений относительно размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности должны руководствоваться положениями Порядка.

Отдельно в ГРС обратили внимание, что Порядком к полномочиям органов местного самоуправления отнесено принятие только порядка размещения временных сооружений во время проведения ярмарок, государственных и местных праздничных, торжественных массовых мероприятий на срок проведения таких мероприятий.

Таким образом, органы местного самоуправления на определенный срок могут утверждать исключительно порядок размещения временных сооружений во время проведения ярмарок, государственных и местных праздничных, торжественных массовых мероприятий.

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