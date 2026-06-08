  1. В Украине

Не все МАФы находятся в компетенции местных властей: ГРС разъяснила полномочия громад

14:46, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Государственная регуляторная служба разъяснила, какие решения относительно временных сооружений могут принимать органы местного самоуправления.
Не все МАФы находятся в компетенции местных властей: ГРС разъяснила полномочия громад
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная регуляторная служба Украины предоставила разъяснения органам местного самоуправления относительно разработки и принятия проектов решений о размещении временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ГРС отметили, что в последнее время в службу поступает значительное количество обращений от органов местного самоуправления по вопросам установки и функционирования временных сооружений.

В ведомстве напомнили, что вопросы размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности регулируются Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и Порядком размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденным приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 21.10.2011 № 244.

Согласно части второй статьи 15 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти», Порядок является обязательным для исполнения центральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, местными государственными администрациями, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и гражданами.

Следовательно, органы местного самоуправления при принятии решений относительно размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности должны руководствоваться положениями Порядка.

Отдельно в ГРС обратили внимание, что Порядком к полномочиям органов местного самоуправления отнесено принятие только порядка размещения временных сооружений во время проведения ярмарок, государственных и местных праздничных, торжественных массовых мероприятий на срок проведения таких мероприятий.

Таким образом, органы местного самоуправления на определенный срок могут утверждать исключительно порядок размещения временных сооружений во время проведения ярмарок, государственных и местных праздничных, торжественных массовых мероприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес власть

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

Во Львове мужчина отказался покупать дом из-за форс-мажора, но вселился туда и залил пеной канализацию: Верховный Суд разбирался в деле

Монтажная пена, сломанные стены и проигранный иск: дело, которое стоило собственнику дома 1 млн гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]