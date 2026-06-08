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Не всі МАФи у компетенції місцевої влади: ДРС роз'яснила повноваження громад

14:46, 8 червня 2026
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Державна регуляторна служба роз'яснила, які рішення щодо тимчасових споруд можуть приймати органи місцевого самоврядування
Не всі МАФи у компетенції місцевої влади: ДРС роз'яснила повноваження громад
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Державна регуляторна служба України надала роз’яснення органам місцевого самоврядування щодо розроблення та прийняття проєктів рішень про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

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У ДРС зазначили, що останнім часом до служби надходить значна кількість звернень від органів місцевого самоврядування з питань встановлення та функціонування тимчасових споруд.

У відомстві нагадали, що питання щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності регулюються Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.

Згідно із частиною другою статті 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Порядок є обов’язковим для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Отже, органи місцевого самоврядування при прийнятті рішень щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності мають керуватися положеннями Порядку.

Окремо у ДРС звернули увагу, що Порядком до повноважень органів місцевого самоврядування віднесено прийняття тільки порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів.

Таким чином, органи місцевого самоврядування на визначений строк можуть затверджувати виключно порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів.

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бізнес влада

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