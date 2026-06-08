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Вибух на поштовому терміналі у Києві – затримано відправника посилки з боєприпасами

11:09, 8 червня 2026
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Зловмисник надіслав боєприпаси своєму товаришу до столиці.
Вибух на поштовому терміналі у Києві – затримано відправника посилки з боєприпасами
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Правоохоронці затримали чоловіка, який пересилав боєприпаси поштою. Про це повідомила столична поліція.

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Правоохоронці нагадали, що внаслідок події загинув 59-річний працівник одного з відділень логістичної компанії в Оболонському районі, ще двоє чоловіків 37 та 41 років отримали поранення.

Під час огляду місця події вибухотехніки столичної поліції виявили рештки снарядів. Згодом правоохоронці вирахували особу відправника пакунка.

«Ним виявився 35-річний мешканець Запорізької області. У співпраці із поліцією Запорізької області зловмисника було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - заявили у поліції.

Попередньо встановлено, що зловмисник надіслав боєприпаси  своєму товаришу до столиці. Мета їх зберігання та походження наразі встановлюється.

Працівники СБУ за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловіку про підозру та наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

 

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Київ пошта

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