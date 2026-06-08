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Взрыв на почтовом терминале в Киеве — задержан отправитель посылки с боеприпасами

11:09, 8 июня 2026
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Злоумышленник отправил боеприпасы своему товарищу в столицу.
Взрыв на почтовом терминале в Киеве — задержан отправитель посылки с боеприпасами
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Правоохранители задержали мужчину, который пересылал боеприпасы по почте. Об этом сообщила столичная полиция.

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Правоохранители напомнили, что в результате происшествия погиб 59-летний сотрудник одного из отделений логистической компании в Оболонском районе, еще двое мужчин 37 и 41 года получили ранения.

Во время осмотра места происшествия взрывотехники столичной полиции обнаружили остатки снарядов. Позже правоохранители установили личность отправителя посылки.

«Им оказался 35-летний житель Запорожской области. В сотрудничестве с полицией Запорожской области злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — заявили в полиции.

Предварительно установлено, что злоумышленник отправил боеприпасы своему товарищу в столицу. Цель их хранения и происхождение в настоящее время устанавливаются.

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении, и в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

  

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Киев почта

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