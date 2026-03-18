В Украине за год прибавилось более полумиллиона долгов – за что больше всего

Больше всего украинцы задолжали за штрафы за нарушение ПДД и административные правонарушения.

По состоянию на начало марта 2026 года в Едином реестре должников зафиксировано более 9,5 млн долгов. За год их количество выросло на 514 360 дел, или на 6%. Об этом сообщает Опендатабот.

Наибольшую долю долгов составляют штрафы за нарушение правил дорожного движения — более 2 млн дел, или 21% от общего количества. Еще 20% приходится на другие административные правонарушения, не связанные с безопасностью дорожного движения — 1,93 млн случаев.

Также значительной является доля других взысканий в пользу государственного бюджета — 1,65 млн дел (17,3%). Задолженности за коммунальные услуги составляют более 816 тысяч дел, или 8,6%.

Наибольшую категорию по-прежнему составляют задолженности, не отнесенные к отдельным категориям — 2,1 млн дел, или 22% всех записей. Как объясняет частный исполнитель Андрей Авторгов, это связано с изменениями в классификации, из-за чего часть производств, в частности между физическими или юридическими лицами, сейчас попадает в раздел «прочие».

В то же время больше всего выросло количество производств по специальной конфискации — на 63% (с 1 049 до 1 709), а также по обращению взыскания на имущество — на 37% (с 17 173 до 23 548).

Наибольшее количество дел зафиксировано в Днепропетровской области — 1 052 990 дел (около 11 % от общего числа). Далее следуют Харьковская область — 675 207 (7%), Киев — 667 215 (7%), Одесская область — 585 193 (6%) и Донецкая область — 526 300 (6%).

Подавляющее большинство долгов приходится на мужчин — 7,1 млн производств (74%), тогда как на женщин — 2 441 015, или 26%. При этом одно лицо может иметь несколько исполнительных производств.

