Кабмин предлагает штрафовать за нарушение законодательства о государственной помощи бизнесу

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафах за нарушение правил государственной помощи бизнесу.

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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15305, который предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований законодательства о государственной помощи субъектам хозяйствования. В настоящее время текст законопроекта на сайте Верховной Рады еще не опубликован, однако его основные положения представил представитель КМУ в парламенте.

По его словам, документ разработан во исполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023–2025 годы. Законопроект должен создать правовые и организационные механизмы привлечения к ответственности за нарушение правил предоставления государственной помощи бизнесу.

Как отмечается, проектом закона предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и дополнить его новой статьей 166-29, которой определить состав нарушений требований законодательства о государственной помощи.

В частности, административная ответственность может быть установлена за непредставление предоставляющими государственную помощь органами уполномоченному органу уведомления о новой государственной помощи или о внесении изменений в условия действующей государственной помощи, если это привело к предоставлению незаконной государственной помощи на основании принятых такими предоставляющими органами нормативно-правовых либо распорядительных актов или иных документов, предоставляющих право на получение государственной помощи.

Исключение составят случаи предоставления государственной помощи, недопустимой для конкуренции.

Также предлагается установить ответственность за предоставление государственной помощи, недопустимой для конкуренции, на основании принятых предоставляющими государственную помощь органами нормативно-правовых и/или распорядительных актов либо иных документов, которыми предоставляется право на ее получение.

Отдельно предусмотрена ответственность за непредставление предоставляющими государственную помощь органами информации, представление информации в неполном объеме в сроки, установленные законодательством или уполномоченным органом, а также за представление недостоверной информации. Речь идет о сведениях, представление которых предусмотрено Законом «О государственной помощи субъектам хозяйствования» и которые необходимы для осуществления мониторинга государственной помощи.

Кроме того, законопроектом предусматриваются изменения в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно сроков наложения административных взысканий за нарушение требований законодательства о государственной помощи субъектам хозяйствования.

Также предлагается внести изменения в статью 221 КУоАП относительно подведомственности дел о соответствующих административных правонарушениях.

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