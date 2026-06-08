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Кабмін пропонує штрафувати за порушення законодавства про державну допомогу бізнесу

20:36, 8 червня 2026
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про штрафи за порушення правил державної допомоги бізнесу.
Кабмін пропонує штрафувати за порушення законодавства про державну допомогу бізнесу
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Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15305, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання. Наразі текст законопроєкту на сайті Верховної Ради ще не оприлюднений, однак його основні положення представив представник КМУ у парламенті.

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За його словами, документ розроблено на виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки. Законопроєкт має створити правові та організаційні механізми притягнення до відповідальності за порушення правил надання державної допомоги бізнесу.

Як зазначається, проєктом закону пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та доповнити його новою статтею 166-29, якою визначити склад порушень вимог законодавства про державну допомогу.

Зокрема, адміністративна відповідальність може бути встановлена за неподання надавачами державної допомоги уповноваженому органу повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, якщо це призвело до надання незаконної державної допомоги на підставі прийнятих такими надавачами нормативно-правових чи розпорядчих актів або інших документів, що надають право на отримання державної допомоги.

Виняток становитимуть випадки надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції.

Також пропонується встановити відповідальність за надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції, на підставі прийнятих надавачами державної допомоги нормативно-правових та/або розпорядчих актів чи інших документів, якими надається право на її отримання.

Окремо передбачено відповідальність за неподання надавачами державної допомоги інформації, подання інформації в неповному обсязі у строки, встановлені законодавством або уповноваженим органом, а також за подання недостовірної інформації. Йдеться про відомості, подання яких передбачене Законом «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та які необхідні для здійснення моніторингу державної допомоги.

Крім того, законопроєктом передбачаються зміни до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо строків накладення адміністративних стягнень за порушення вимог законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання.

Також пропонується внести зміни до статті 221 КУпАП щодо підвідомчості справ про відповідні адміністративні правопорушення.

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Верховна Рада України бізнес Кабінет Міністрів України штраф адміністративна відповідальність

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